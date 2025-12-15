Aumentan los robos en viviendas en Benavente y la cibercriminalidad

La criminalidad de Benavente ha empeorado respecto al pasado año, atendiendo a las cifras facilitadas por Subdelegación de Gobierno entre los meses de enero a noviembre.

Lo que más ha incrementado es la cibercriminalidad “un 30%, hay 48 denuncias más”, pero también la criminalidad “tradicional” aumenta un 7,6%.

La mayor subida de hechos delictivos "tradicionales" se ha producido en el robo con fuerza en viviendas “normalmente sin los moradores dentro” incrementándose respecto al pasado año; mientras que los robos con violencia e intimidación también han subido de tres a seis. “El robo con fuerza en viviendas y establecimientos de otros lugares eran 28 y este año han sido 44”.

En cuanto a los delitos graves y menos graves de lesiones y víctimas tumultuarias han aumentado en nueve. “Sí que ha bajado en un 100% los delitos contra la libertad sexual”.

Señala Blanco que “el modus operandi, en algunos casos, no tiene nada que ver con otros que se están produciendo en la provincia donde son grupos organizados itinerantes. Cada robo tiene su modus operandi, pero en la provincia sí está aumentando también los robos en viviendas, en algunos pueblos, son grupos itinerantes, que actúan con rapidez, profesionales de la delincuencia y del robo, que se mueven enseguida a otras provincias. Y aquí en Benavente el robo con fuerza en viviendas, obedece a causas distintas.

“Tenemos un dispositivo hecho especialmente para el control de estas personas que están robando viviendas en los pueblos y como una parte importante de ellos son bandas itinerantes que no residen en Zamora, estamos coordinados con otras provincias. Son bandas que actúan un tiempo en Zamora y se unen a otras provincias y actúan en la provincia. Y lideradas por la Unidad Orgánica de Policía, que es una unidad competente para investigación de este problema”.

Esclarecimiento

El subdelegado ha puesto énfasis en el nivel de esclarecimiento de las denuncias que se presentan. “En cuanto a criminalidad tradicional, la Guardia Civil ha esclarecido el 47% de los hechos ilícitos conocidos. Es una cifra muy alta. Es una cifra que también tiene que dar garantías a todos los vecinos de Benavente, de que todas las denuncias que se presentan no quedan olvidadas en un cajón, sino que tienen su utilidad”.