Los altercados en la zona de ocio de Benavente "son hechos aislados"

Subdelegación de Gobierno mantendrá durante todas las Fiestas de Navidad el dispositivo de seguridad puesto en marcha para minimizar los altercados que se han ido sucediendo en las zonas de ocio durante los últimos fines de semana.

Esta mañana se reunía la Junta Local de Seguridad y, según explicó el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, “parece claro que lo que ocurre en la zona de ocio de Benavente no es un problema que sea estructural. Son casos muchas veces aislados. El problema ha sido también la concentración en poco tiempo de todos esos casos que, a veces son sorpresivos, por lo cual es muy difícil el tema de la prevención. Pero reitero, no parece que sea un problema estructural”. Hizo hincapié, además, en valorar “mucho el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Guardia Civil colaborando con la Policía Local de Benavente”.

También el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, señaló que “como nos comprometimos, vamos a mantener este dispositivo durante todas las fiestas navideñas y pasados los Reyes, haremos una valoración de cómo ha sido el resultado de este dispositivo”.

Explicó que hasta ahora “hemos visto una disminución en la incautación de armas blancas. Han tenido su utilidad estos dispositivos porque la gente ya no va a los lugares nocturnos con armas y esperemos que estas fiestas, como todos los años, transcurran con normalidad”.

El dispositivo por las Fiestas de Navidad intensificará el control de seguridad vial.

Agradeció la alcaldesa la colaboración de la Guardia Civil y Policía Local para garantizar la seguridad en Benavente, para “transmitir esa sensación de seguridad, tan importante”, señaló la alcaldesa, Beatriz Asensio.

Reunión sobre comercio seguro. / E. P.

Comercio seguro

En este sentido, también se ha abordado una reunión con representante del Comercio y la concejala de esta área que ha agradecido la presencia policial para garantizar una mayor seguridad en el comercio de cercanía.

Mientras que el vicepresidente de CEOE-Cepyme, Ernesto Cadenas, ha trasmitido a la Subdelegación la inquietud del sector comercial y hostelero de la ciudad por la “inmensa afluencia de Guardia Civil” que indican “espanta a los delincuentes, pero espanta a los clientes, espanta a gente que viene a divertirse a las zonas de ocio de Benavente. Desde nuestro punto de vista, la queja es esa. Queremos, evidentemente, tener unas fiestas tranquilas, divertirnos y salir a tomar nuestra copa o comprar en nuestros comercios tranquilamente, pero no con esa inmensa afluencia de Guardia Civil. Ha sido tan intenso en estos últimos fines de semana, que esa es la sensación que genera en la gente del comercio y la hostelería en Benavente”.