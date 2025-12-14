El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo

La empresa LatemAluminium, con sede en el polígono de La Marina, en Villabrázaro-San Román del Valle, atraviesa un momento decisivo para su futuro. Tras más de un año en fase preconcursal, con tres prórrogas consecutivas concedidas por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo, la sociedad espera la resolución sobre la homologación de su plan de reestructuración de deuda, que habría presentado fuera de plazo. La decisión judicial marcará el rumbo de un proyecto que ha recibido apoyo institucional y la entrada de socios estratégicos, pero que mantiene a su plantilla en una situación de incertidumbre desde que se promovió un ERTE hace un año y la ejecución de su macroproyecto paralizado.

El procedimiento judicial se abrió el 24 de octubre de 2024, cuando LatemAluminium comunicó oficialmente el inicio de negociaciones con sus acreedores de acuerdo con la Ley Concursal. Desde entonces, el juzgado ha concedido sucesivas prórrogas para prolongar los efectos de la comunicación y mantener la suspensión de ejecuciones contra la empresa. En todas ellas se ha reiterado la necesidad de preservar la suspensión de procedimientos frente a la compañía mientras se desarrollaban las negociaciones.

El expediente se abrió el 24 de octubre de 2024, cuando la mercantil notificó oficialmente la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de reestructuración, conforme a la Ley Concursal. La resolución fue publicada en el Registro Público Concursal y supuso el nombramiento de un experto en reestructuración.

El empresario Macario Fernández en la planta de Villabrázaro. | J. A. G.

Posteriormente, el 22 de enero de 2025, la magistrada-juez Begoña Díaz Morís acordó la primera prórroga, extendiendo los efectos de la comunicación hasta el 10 de abril de 2025. La medida fue inscrita en el Registro Público Concursal y garantizó la continuidad de la suspensión de ejecuciones contra la compañía.

El 15 de abril de 2025, el juez Marcelo Rubio Jiménez dictó un nuevo auto que concedía la segunda prórroga, prolongando la protección hasta el 10 de julio de 2025. La resolución reiteraba la necesidad de mantener la suspensión de procedimientos frente a la deudora mientras se desarrollaban las negociaciones. Finalmente, el 11 de julio de 2025, el mismo magistrado acordó la tercera prórroga, fijando como fecha límite el 30 de septiembre de 2025. El edicto fue remitido al Registro Público Concursal y a las autoridades judiciales y administrativas competentes, con el objetivo de preservar la suspensión de ejecuciones hasta la conclusión del plazo.

Ampliación de capital

En paralelo, el empresario Macario Fernández, impulsor del proyecto, presentó un plan de reestructuración de deuda con el objetivo de evitar la apertura de concurso de acreedores. Sin embargo, según la prensa leonesa la solicitud se habría registrado fuera de plazo, lo que complica su admisión judicial. La resolución que adopte el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo será determinante: si se admite la homologación, LatemAluminium podría aplicar medidas de refinanciación y mantener la continuidad de su actividad; si se rechaza, el escenario más probable sería la apertura de concurso de acreedores.

La composición del capital de LatemAluminium refuerza la relevancia del caso. El accionista mayoritario es Macario Fernández, a través de la sociedad matriz Latem Global Trading S.A. Desde junio de 2023, Iberdrola posee un 20% del capital, en una apuesta estratégica por el aluminio verde y reciclado. La Junta de Castilla y León, aunque no participa directamente en el capital, ha declarado el proyecto como Industrial Prioritario, lo que implica respaldo institucional y acceso a financiación pública. Hasta antes del inicio de preconcurso, la sociedad ha recibido subvenciones tanto del Gobierno autonómico como del Estado.

En el contexto de haber expirado la tercera prórroga concursal, la empresa inscribió el pasado mes de octubre una ampliación de capital de 1,45 millones de euros, elevándolo un 3,44%: de 42.135.885 a 43.585.885 millones de euros,

A finales de octubre, la Consejería de Medio Ambiente otorgó la autorización ambiental integrada definitiva a la empresa tras un proceso iniciado el 29 de enero de 2020, cuando LatemAluminium solicitó permiso para una planta de fusión, colada y laminación de aluminio. Posteriormente se produjo una modificación sustancial del proyecto, incorporando una línea de recubrimiento de bobinas y otra de fabricación de envases.

El proyecto, con una inversión anunciada de 238 millones y 2.000 empleos directos e indirectos en León y Zamora, ha resultado hasta ahora fallido. En mayo del año pasado la empresa aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a 12 empleados de plantilla y a 60 operarios responsables del montaje de equipos contratados por los suministradores para la planta de Villabrázaro.