Caballos de luz recorren Benavente en el pasacalles "AÉREON"

El pasacalles «Aéreon» ha congregado esta noche numeroso público en torno a un espectáculo visual interactivo que transformó las calles del centro en un escenario de fantasía. La cita comenzó a las 18.30 horas frente a los ábsides de la iglesia de Santa maría, donde se inició el periplo por el corazón del casco urbano.

GALERÍA | Los caballos luminosos cabalgan por Benavente / J. A. G.

La compañía ARTScreative, responsable de la propuesta, desplegó figuras inflables de gran tamaño con forma de caballos iluminados, que avanzaron acompañados de música ambiental y coreografías itinerantes. El público, compuesto por familias de todas las edades, se integró en el desfile, participando activamente en la dinámica del espectáculo.

El itinerario del pasacalles incluyó la Calle La Rúa, la Ronda del Progreso, la Calle de los Herreros y la Calle de las Cortes Leonesas, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se vivió uno de los momentos de mayor concentración de espectadores. Posteriormente, el desfile regresó al punto de partida siguiendo el mismo recorrido, manteniendo la expectación hasta el cierre.

El espectáculo, de aproximadamente 50 minutos de duración, fue concebido como una metáfora de la transformación y la libertad, con personajes que se convierten en caballos gigantes que sueñan con volar. La propuesta, seleccionada en la 27ª Feria de Teatro de Castilla y León celebrada en Ciudad Rodrigo en agosto de 2023, ha sido incluida en circuitos culturales de la Junta de Castilla y León y forma parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Benavente.

La representación de Aéreon se enmarca en un calendario festivo que abarca numerosas actividades desde finales de noviembre hasta principios de enero.