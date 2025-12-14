El Ayuntamiento de Benavente acusa a PSOE e IU de manipulación política con las colonias felinas

El Ayuntamiento de Benavente ha emitido un comunicado (aquí puedes verlo completo) en el que acusa a los grupos municipales de PSOE e IU de difundir información engañosa respecto a la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinada a la gestión de colonias felinas. Según el consistorio, ambas formaciones estarían utilizando la resolución de la convocatoria de manera interesada, con el objetivo de confundir a los vecinos sobre el proceso de concesión de ayudas.

El equipo de Gobierno sale al paso de las criticas de las dos formaciones políticas en la oposición que ayer afearon púbicamente a PP y Vox que anunciaran que Benavente había logrado con un recurso revertir la concesión de ayudas a colonias felinas y que iba a participar de la financiación, pese a que el municipio había quedado excluido de las ayudas por no lograr la puntuación mínima exigida a los proyectos de localidades con entre 10.000 y 50.000 habitantes.

La convocatoria ministerial, según se detalla en la nota, estaba limitada por un presupuesto insuficiente, circunstancia reconocida por el propio Ministerio al señalar que era "consciente de que las entidades locales están en su mayoría sobrepasadas presupuestariamente". En total se presentaron 1.315 municipios, de los cuales únicamente 39 obtuvieron financiación, lo que representa apenas el 2,95% de los solicitantes.

"La inmensa mayoría"

El Ayuntamiento de Benavente, prosigue el comunicado, "al igual que la inmensa mayoría de municipios españoles, no resultó beneficiario de la ayuda. En la misma situación quedaron otros 973 municipios, entre ellos ciudades como León, Sabadell, Cuenca, Santiago de Compostela, Santander, Aranjuez, Granada, Toledo, Gijón, Lleida o Badajoz, que obtuvieron idéntica puntuación a la de Benavente".

También quedaron fuera de la subvención municipios con menor puntuación que Benavente, como Zamora, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Bilbao, Segovia o Rivas Vaciamadrid. El comunicado subraya que, en este contexto, las críticas de IU sobre una supuesta "falta de diligencia administrativa" y las acusaciones del PSOE sobre "falta de rigor en la preparación de proyectos" no se corresponden con la realidad del proceso, ya que numerosos ayuntamientos gobernados por ambas formaciones políticas se encuentran en la misma situación.

El proceso de exclusión inicial de Benavente se debió a un defecto formal. El consistorio presentó un recurso alegando que la exclusión era subjetiva y contraria a derecho, recurso que fue estimado favorablemente. Este hecho, según la nota, demuestra una gestión rigurosa y responsable del expediente. Sin embargo, la falta de fondos disponibles impidió finalmente la concesión de la ayuda.

La conclusión del comunicado es que no se ha perdido ninguna subvención, puesto que la dotación presupuestaria resultó insuficiente para atender a la práctica totalidad de los solicitantes. El Ayuntamiento de Benavente insiste en que, si el Gobierno de España quiere apoyar realmente a los municipios en la gestión de colonias felinas, debe dotar estas convocatorias con un presupuesto acorde a la demanda real, evitando generar falsas expectativas.

El comunicado finaliza señalando que, mientras los grupos de PSOE e IU intentan cuestionar la imagen del municipio con críticas que el consistorio considera infundadas, el Ayuntamiento continuará trabajando en la mejora de la ciudad y en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y de gestión.