La subida de tarifas en el Páramo Bajo pone en pie de guerra a los regantes de León y Benavente

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora está en pie de guerra. El jueves celebró sendas asambleas informativas en Laguna de Negrillos y en Roperuelos del Páramo para trasladar a los agricultores la situación generada por el incremento de las tarifas energéticas y la vulneración del compromiso histórico asumido por el Estado en 1995.

Este acuerdo, firmado por la Confederación Hidrográfica del Duero, establecía que los regantes no asumirían los costes de elevación ni de energía, que debían cubrirse con los ingresos procedentes del salto hidroeléctrico de Sahechores. Este compromiso permitió transformar 24.000 hectáreas de secano en un regadío moderno y productivo.

Durante las dos reuniones, a las que acudieron más de medio millar de afectados según la dirección de la Comunidad, se expuso la preocupación generalizada por el aumento de los costes y por las consecuencias que esta situación puede tener en la continuidad de las explotaciones agrícolas. También se subrayó el impacto sobre los jóvenes agricultores que han realizado inversiones para mantener su actividad en el campo. La Comunidad recordó que está cumpliendo con todas sus obligaciones y defendió la plena vigencia del acuerdo de 1995, mientras prosigue el proceso administrativo y jurídico abierto para frenar "unas tarifas injustas".

Las asambleas concluyeron con un mensaje firme del presidente de la Junta de Gobierno, Herminio Medina. "Defenderemos esta tierra a muerte. No permitiremos que 24.000 hectáreas vuelvan al secano. Tenemos la razón, tenemos documentación y contamos con el apoyo de regantes, ayuntamientos, organizaciones agrarias y quienes conocen la historia del Páramo. Quien quiera quitarnos nuestros derechos tendrá que explicarlo", dijo.

El presidente aseguró que la Comunidad no permanecerá de brazos cruzados y anunció que, en ausencia de una respuesta inmediata y justa, se pondrá en marcha un calendario de movilizaciones. Estas acciones reclaman la participación activa de todos los regantes y propietarios, apelando a la unidad y advirtiendo que solo una comunidad cohesionada podrá sostener la defensa de sus derechos históricos y garantizar el futuro del Páramo Bajo. Los regantes han respaldado estas acciones, según precisó ayer Medina.