La oposición carga contra el Ayuntamiento de Benavente por las "medias verdades" sobre las colonias de gatos

La oposición en el Ayuntamiento de Benavente ha denunciado públicamente la pérdida de la subvención estatal destinada al control de las colonias felinas en la ciudad. Tanto el PSOE como Izquierda Unida han acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de trasladar a la ciudadanía una información incompleta intentando dar a entender ayer que el municipio había accedido a la ayuda, pese a conocer hace dos días que la resolución económica era desfavorable.

En un comunicado, el PSOE critica las "medias verdades" difundidas en un comunicado institucional del Ayuntamiento. La formación explica que el recurso presentado por el Ayuntamiento fue admitido a trámite por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, únicamente en relación con el cronograma del proyecto, inicialmente motivo de exclusión. Aunque dicho cronograma no se había presentado en el formato oficial exigido, sí había sido aportado, lo que permitió que el recurso prosperara en ese punto concreto.

Sin embargo, el PSOE subraya que el pasado miércoles día 10 ya se había confirmado que el proyecto quedaba fuera de la subvención al no alcanzar la puntuación mínima de 80 puntos, obteniendo solo 69. "Pese a ello, el comunicado municipal trasladó la idea de que el Ayuntamiento había accedido a la ayuda y que los fondos permitirían aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno) en las colonias felinas". El PSOE recuerda que esta actuación es una obligación municipal, con o sin subvención, y critica que la información incompleta haya llevado a vecinos a creer que la ayuda había sido concedida.

Según el PSOE, se trata de una nueva convocatoria en la que el Ayuntamiento se presentó sin alcanzar el mínimo requerido, "lo que pone de manifiesto la falta de rigor en la preparación de los proyectos y en la comunicación pública".

También Izquierda Unida ha criticado lo ocurrido en una nota de prensa en la que señala que el Ayuntamiento difundió una nota de prensa en la que informaba de la aceptación a trámite de la solicitud presentada, pero "omitió el dato fundamental: el municipio no adquirió la condición de beneficiario al no alcanzar la puntuación mínima exigida. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales establecía un umbral de 80 puntos, mientras que Benavente obtuvo únicamente 69".

La formación exige al equipo de gobierno que deje de utilizar lo que califica como "medias verdades" y reclama que se informe de manera veraz a la ciudadanía. Además, solicita que se presenten disculpas a la Asociación Benaventana "Miradas Felinas" y que se garantice la financiación necesaria mediante recursos propios municipales para asegurar la continuidad del control de las colonias de gatos en la localidad.

"El PP en su esencia es una mentira constante, desde los cuestos de la Mota, los cuentos de las obras y las cuentas de cuento. Dejen de tomar el pelo a la ciudadanía para intentar maquillar una gestión municipal que nos está llevando al desastre e informen verazmente a quienes en un momento determinado, depositaron su confianza en un grupo humano que claramente les ha decepcionado. La utilización propagandística de la mentira, es un arma de doble filo y la credibilidad que se les supone a los responsables públicos ha quedado totalmente cuestionada", dice la nota de IU.