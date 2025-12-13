Política
La Asamblea Socialista de Benavente ratifica la lista autonómica con Patricia Martín como número dos
La militancia respalda por unanimidad la propuesta oficial de siete candidatos consensuada en la Comisión Ejecutiva Provincial
La Asamblea de la Agrupación Socialista de Benavente ratificó el viernes por la noche la propuesta de lista para las próximas elecciones autonómicas. El proceso se desarrolló sin incidencias y con un respaldo prácticamente unánime de los asistentes.
La Asamblea confirmó la candidatura oficial previamente consensuada en la Comisión Ejecutiva Provincial. Durante el procedimiento interno no se registraron candidaturas alternativas ni propuestas distintas, lo que permitió que la votación se resolviera de manera clara y mayoritaria.
La lista autonómica quedó integrada por siete candidatos, tal y como estaba previsto en la propuesta inicial. Entre ellos figuran tres representantes de la Agrupación de Benavente: Patricia Martín, que ocupará el número 2 de la lista; Ismael Aguado, en el número 5; y Andrés González, en el número 7.
La Agrupación socialista de Benavente ha expresado en un comunicado su satisfacción por la participación de la militancia en el proceso y por el respaldo obtenido a la candidatura. “El resultado refleja la unidad interna y la confianza de los afiliados en el proyecto político que se presentará a las elecciones autonómicas”, señala.
