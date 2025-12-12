Operadores de telefonía ultiman la eliminación de las "zonas de sombra" del centro de Benavente

Las compañías de telefonía Movistar y Orange están ultimando la puesta en servicio de nuevas antenas en distintos emplazamientos tras años de deficiencias y reclamaciones del sector comercial por la nula cobertura en el corazón de la ciudad. Así lo confirmaba ayer el concejal de Contrataciones y Obras, Eugenio Blanco.

Los operadores están completando el despliegue de infraestructuras en Benavente con el objetivo de acabar con las zonas de sombra y los problemas de conectividad que afectan fundamentalmente al centro de l casco urbano.

En el soporte de Ciudad de Toro, gestionado por American Tower España, ya se encuentran instaladas y en emisión las antenas de Orange y Movistar. Operarios de Orange trabajaban ayer en la puesta en servicio de los nuevos emisores. Ambas compañías operan de manera simultánea desde esta infraestructura con el objetivo de ampliar la cobertura en la zona y reforzar la señal en áreas próximas.

En la calle Doctor García Muñoz, American Tower (Telefónica) dispone de licencia para instalar un nuevo soporte. En esta infraestructura se prevé la instalación inicial de Movistar aunque, según Blanco, se contempla la posibilidad de que cualquier otra compañía pueda incorporarse en el futuro, garantizando así la ampliación progresiva de servicios de telefonía móvil en el entorno.

Tótem Towerco Spain, vinculada a Orange, ha solicitado licencia para instalar un soporte base en la azotea del número 3 de la calle Carbajes. La compañía ha recibido requerimientos de documentación adicional para completar el expediente administrativo. De forma paralela, este mes está previsto que comiencen a emitir las antenas situadas en el camino de la carretera de Los Salados, también de reciente instalación, mientras que el pasado mes se pusieron en funcionamiento las antenas ubicadas en el entorno del cementerio, también operadas por Orange.

A estas actuaciones se suma la concesión recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Benavente para la instalación de nuevas antenas en el depósito de agua del barrio San Isidro. El contrato, adjudicado de forma directa a American Tower, tiene una duración de diez años y un presupuesto base de licitación de 10.890 euros. El expediente se apoya en la singularidad de la operación y en la legislación aplicable al régimen jurídico de los bienes de dominio público, permitiendo que otros operadores puedan solicitar también el uso compartido de la infraestructura.