Servicios Sociales
La Junta destina 218.000 euros al equipamiento de la Residencia Mixta Los Valles de Benavente
La Gerencia licita la dotación de mobiliario y equipamiento de tres unidades de convivencia tras completar las obras de reforma
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ha licitado el suministro y montaje del equipamiento de tres unidades de convivencia en la Residencia de Personas Mayores Los Valles, ubicada en Benavente. El contrato de suministro tiene un presupuesto base de licitación de 217.776,34 euros. La duración prevista es de 45 días desde la formalización, sin posibilidad de prórroga ni revisión de precios. La financiación se tramita de forma anticipada y el centro directivo responsable es la Dirección Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros.
La residencia, situada en la Carretera de Alcubilla, ha finalizado recientemente las obras de reforma. El nuevo contrato busca dotar a las plantas primera, segunda y tercera de mobiliario y equipamiento adaptado a las necesidades de los residentes, garantizando ambientes luminosos, acogedores y confortables, con criterios de alta calidad, durabilidad, seguridad, higiene y estética.
El equipamiento incluye mobiliario para habitaciones, zonas comunes, despachos, baños y almacenes. Entre los artículos previstos figuran cómodas, mesas, mesillas de noche, sillones orejeros, cocinas de oficio, soportes de televisión, cortinas, vinilos decorativos, frigoríficos, lavavajillas, placas vitrocerámicas, lámparas, televisores inteligentes, armarios de medicamentos, mesas de trabajo, sillas ergonómicas, papeleras, estanterías galvanizadas y carros de limpieza.
Las condiciones técnicas establecen que el mobiliario deberá ser versátil, desmontable y multiuso, adaptado a personas con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas. Se exige seguridad frente a vuelcos, ausencia de esquinas agresivas, facilidad de limpieza y materiales reciclables. Los grifos deberán incorporar sistemas de ahorro de agua con caudal máximo de seis litros por minuto.
La empresa adjudicataria asumirá la entrega, transporte, instalación, licencias, permisos y pruebas necesarias, así como la retirada de embalajes y limpieza tras el montaje. El suministro deberá realizarse sin coste adicional al ofertado y bajo supervisión de la Gerencia de Servicios Sociales, que podrá ordenar la sustitución de artículos o personal si no cumplen los requisitos. El adjudicatario deberá notificar con diez días de antelación el inicio de los trabajos.
