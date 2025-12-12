"La jodía Banda de la Cuesta" se despide de Benavente

El Gran Teatro Reina Sofía acogerá este sábado desde las 20.00 horas el concierto de despedida de La Banda de la Cuesta, "formación local que ha sido parte esencial de la vida cultural de la ciudad durante varias décadas". El evento, organizado por el Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", tiene una entrada-donativo de cinco euros a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El concierto lleva por título "La jodía Banda de la Cuesta" y se enmarca en una iniciativa solidaria que busca reunir al público en torno a la música. Las entradas han podido adquirirse en la Casa de la Cultura "La Encomienda" y también estarán disponibles hoy desde las 19.00 horas en la taquilla del teatro.

La Banda de la Cuesta está integrada por músicos de Benavente, cuya trayectoria ha estado marcada por la interpretación de versiones de pop y rock español e internacional. En esta última actuación ofrecerán un recorrido por su repertorio más emblemático, "incluyendo temas que han acompañado a distintas generaciones, así como algunas sorpresas preparadas especialmente para esta ocasión".

El programa del concierto incluye títulos como "La Cuesta", "Pongamos que hablo de aquí", "El pistolero", "Hello Josephine", "Adelantos S.A.", "Escuela de calor", "La luna asesina", "Llamando a las puertas del cielo", "Como un huracán", "Blues de los patos", "Oye cómo va / Guajira", "Bossa Elena", "Hazañas bélicas", "Una noche sin ti" o "Estremécete". Se trata de una selección que abarca géneros como el rock, el blues y la música popular, con arreglos propios y guiños a clásicos reconocibles.

La formación actual está compuesta por Ángel Martínez (exmiembro de Recyclados), Jesús Cadenas (exmiembro de Marketing) y Tomás Fernández (exmiembro de Grupo Tren) en guitarra y voz; Víctor González (exmiembro de Grupo Tren) en bajo eléctrico; y Gonzalo de la Huerga (exmiembro de Grupo Tren) en batería y voz.