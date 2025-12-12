Buscan empresa para el proyecto de reparación de la avenida de León en Benavaente

El Ayuntamiento benaventano ha externalizado la redacción del proyecto de rehabilitación del firme de la avenida de León y ha iniciado la licitación pública para la contratación del servicio técnico mediante procedimiento abierto simplificado con un presupuesto base de 15.000 euros, impuestos incluidos.

El valor estimado del contrato asciende a 12.396,69 euros sin impuestos y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses a partir de su formalización. El objeto del contrato es la redacción del proyecto de ejecución que servirá de base para las obras de rehabilitación integral del firme de la Carretera de León. Dichas obras, según la memoria técnica municipal, presentan un presupuesto máximo de 300.000 euros, incluyendo gastos generales, beneficio industrial e impuestos.

El estado del firme es de avanzado deterioro, según la memoria técnica previa al proyecto licitado. La calzada actual, formada por mezcla bituminosa sobre losa de hormigón, se encuentra en mal estado, con grietas, piel de cocodrilo y blandones derivados de asentamientos en la base del firme. Además, se han detectado deficiencias en el sistema de recogida de aguas pluviales y también se constata el deterioro en las aceras, realizadas con baldosa hidráulica sobre mortero de cemento.

El proyecto deberá contemplar la rehabilitación completa del firme, la renovación de aceras y aparcamientos, la sustitución de la red de abastecimiento de agua en mal estado y la instalación de un nuevo sistema de drenaje. Entre las soluciones técnicas previstas figura el empleo de geocompuestos antifisuras para reforzar el pavimento y evitar filtraciones de agua, así como la ejecución de sumideros en cada carril.

El presupuesto de la memoria de obra establece un desglose de capítulos que incluye pavimentos, firmes, canalización de abastecimiento, gestión de residuos, seguridad y salud, control de calidad y pintura. El capítulo de pavimentos concentra el mayor importe, con más de 71.000 euros, seguido de firmes y canalizaciones. La apertura de las ofertas económicas está prevista el día 29 de diciembre. El plazo de presentación de propuestas finaliza el día 24, un minuto antes de la media noche.