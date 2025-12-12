Benavente premia la creatividad infantil en su concurso de postales navideñas

El Ayuntamiento de Benavente ha celebrado esta mañana el acto oficial de entrega de premios del concurso municipal de postales navideñas, dirigido a escolares de Educación Primaria. El evento ha tenido lugar en el Salón de Plenos del consistorio, con la presencia institucional de la alcaldesa, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, y de las familias de los galardonados.

En la categoría de Tercero de Educación Primaria, el primer premio ha sido otorgado a Sergio Huerga Cordero, del colegio Fernando II. Como finalistas han sido seleccionados Daniela Gordon Pereira, del centro Las Eras; Ana Villarino Rodríguez y Aldara Argüello Fernández, ambas del colegio Buenos Aires; y Ana Monzón Ortega, del Virgen de la Vega.

En el nivel de Cuarto de Primaria, el primer premio ha recaído en Marta Morales Cobreros, del colegio San Vicente de Paúl. Los finalistas han sido Cristina Alonso Dos Santos y Manuel Vega, del centro Buenos Aires; Pablo González Novoa, también de San Vicente de Paúl; y Sergio Justel, del Virgen de la Vega.

Para el curso de Quinto de Primaria, el jurado ha concedido el primer premio a Diego Rodríguez García, del colegio San Vicente de Paúl. Los finalistas han sido Jaime Martínez, del Virgen de la Vega; Álvaro Perales Núñez, del centro Las Eras; June González, del Buenos Aires; y Guillermo Gómez Vázquez, nuevamente del San Vicente de Paúl.

En la categoría de Sexto de Primaria, la ganadora del primer premio ha sido Elsa Fernández Hernández, del colegio San Vicente de Paúl. Han sido distinguidos como finalistas Mateo Monzón Ortega, María Ganado y Lía Cidón, todos ellos del Virgen de la Vega; y Marco Roemro de Paz, del colegio Buenos Aires.

Los trabajos, que han sido premiados con 75 euros para los primeros premios y con 50 para el resto de galardonados, están expuestos en el Centro Cultural Soledad González.