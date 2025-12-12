Benavente logra revertir su exclusión y accede a fondos para colonias felinas

El Ayuntamiento de Benavente ha informado que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha estimado el recurso interpuesto por el consistorio tras su exclusión inicial de la convocatoria de subvenciones destinadas a la gestión de colonias felinas.

La Secretaría ha señalado, tras examinar la documentación del expediente, que el Ayuntamiento presentó un cronograma de actuaciones ajustado al modelo oficial, incluyendo toda la información requerida con el formato, orden y cantidad correctos, según ha informado este último en un comunicado. “Con esta resolución se confirma la diligencia administrativa del consistorio benaventano, que cumplió con los trámites preceptivos exigidos en la convocatoria estatal”, dice la nota municipal.

El fallo permitirá al municipio participar en las ayudas económicas dirigidas a financiar proyectos de gestión de colonias felinas, especialmente aquellos basados en el método captura-esterilización-retorno (CER) y otras actuaciones de carácter sanitario y organizativo.

La decisión de la administración estatal garantiza que el proyecto municipal de Benavente se incorpore a la red de iniciativas locales que buscan controlar y atender las colonias felinas mediante procedimientos homologados y reconocidos oficialmente.