Juventudes Socialistas reclaman medidas urgentes ante el aumento del paro en Benavente

El mes de noviembre concluyó con un incremento significativo del desempleo en Benavente. Según los datos difundidos por Juventudes Socialistas de la localidad, se han registrado 252 nuevos parados, lo que supone un aumento superior al 22% respecto al mes anterior.

En términos interanuales, la situación también refleja un deterioro notable, según señalan en un comunicado. El paro ha crecido más de un 14% en comparación con noviembre del año pasado, dibujando un escenario económico desfavorable para la ciudad y su comarca.

La organización juvenil subraya la especial incidencia del desempleo en la población joven. De las 1.127 personas registradas como paradas en Benavente, 91 son menores de 25 años. Entre ellos, 54 mujeres jóvenes se encuentran sin empleo, lo que evidencia una doble dificultad en el acceso al mercado laboral local.

Estos datos contrastan con la evolución del paro a nivel nacional. En noviembre, España contabilizó 18.805 desempleados menos que en octubre, con una reducción interanual superior al 6%. Se trata del mes de noviembre con menos paro desde el año 2007, según las cifras oficiales.

Ante esta situación, Juventudes Socialistas de Benavente han solicitado al Ayuntamiento la adopción de medidas inmediatas para revertir la tendencia. La organización considera que la falta de empleo amenaza la fijación de población en la comarca de Los Valles y puede derivar en procesos de despoblación y salida de jóvenes en busca de oportunidades.

Las propuestas planteadas incluyen tres líneas de actuación: formación y capacitación para impulsar cursos en sectores clave del tejido social y productivo de Benavente y su comarca; beneficios fiscales con el propósito de mantener y ampliar las ventajas para las empresas que generen empleo indefinido en la ciudad; y ferias de empleo con el fin de organizar encuentros periódicos con empresas locales para facilitar la entrega de currículos, la presentación de proyectos empresariales y la realización de entrevistas directas.