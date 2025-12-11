Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña solidaria en Santa Marta de Tera y Camarzana para que ningún niño se quede sin juguete estas fiestas

La Asociación "Las Eras" y la AMPA del CEIP "El Tera" organizan una recogida de en colaboración con Cáritas Benavente

La campaña está organizada por &quot;Las Eras&quot; de Santa Marta, y la AMPA del CEIP de Camarzana de Tera.

La campaña está organizada por "Las Eras" de Santa Marta, y la AMPA del CEIP de Camarzana de Tera. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La Asociación "Las Eras de Santa Marta de Tera", de Santa Marta de Tera, y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP "El Tera", de Camarzana de Tera, han puesto en marcha una iniciativa solidaria bajo el lema “Ningún niño sin juguete” con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas. La campaña tiene como finalidad la recogida de juguetes destinados a menores que, por diversas circunstancias, no pueden acceder a ellos durante estas fechas señaladas.

La acción está organizada por ambas asociaciones, en colaboración con Cáritas Benavente, entidad que se encargará de canalizar la entrega de los juguetes a las familias destinatarias. El objetivo es garantizar que ningún niño quede excluido de la ilusión navideña por motivos económicos o sociales.

La recogida de juguetes se llevará a cabo en dos puntos. En el CEIP "El Tera", de Camarzana de Tera, las donaciones podrán entregarse hasta el día 19 de diciembre, en horario escolar. En la sede de la Asociación "Las Eras de Santa Marta de Tera", la entrega se realizará hasta el día 23 de diciembre, previa coordinación con la vicepresidenta de dicha entidad.

Cartel de la iniciativa.

Cartel de la iniciativa. / Las Eras/AMPA Ceip Tera

Los juguetes deben estar en perfecto estado de conservación, conservar su embalaje original y, en el caso de puzles o juegos de construcción, incluir todas las piezas. Esta condición garantiza la calidad y seguridad de los artículos que se entregarán a los menores. Las entidades organizadoras han expresado su agradecimiento anticipado por las aportaciones que se reciban, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de campañas.

