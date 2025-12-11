Los aspirantes a la bolsa municipal de Benavente pasarán por nuevas normas de selección y evaluación

El acceso al empleo temporal en el Ayuntamiento de Benavente tiene un nuevo marco, que será definitivo una vez expire el plazo de información pública de treinta días que comenzó a correr el pasado día 5. El nuevo Reglamento que regula el procedimiento de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal fue aprobado la semana pasada inicialmente por el Pleno. El documento, de seis páginas, establece un marco normativo detallado que sustituye al reglamento anterior de 2015 y que será aplicable a todas las bolsas vigentes.

El texto fija los criterios, supuestos, incidencias y régimen de funcionamiento de las bolsas de empleo que distingue entre tres tipos principales: las bolsas obtenidas a partir de procesos selectivos, las convocadas singularmente y las complementarias. Estas últimas solo se utilizarán una vez agotadas las bolsas prioritarias. Asimismo, se establece que las bolsas podrán ser abiertas o cerradas según lo dispuesto en cada convocatoria.

La ordenación de las bolsas se realizará en función del sistema de selección empleado: oposición, concurso o concurso-oposición. En el caso de la oposición, se diferenciarán listas preferentes y no preferentes según los ejercicios superados. En los concursos, se integrarán en la bolsa preferente quienes alcancen al menos el 50% de la nota máxima. Los empates se resolverán siguiendo criterios objetivos, como la puntuación en ejercicios teóricos o prácticos, y en última instancia mediante sorteo oficial.

El orden de prelación en los llamamientos será gestionado por el Servicio de Recursos Humanos. Se establecen dos modalidades: ordinarios, con dos llamadas separadas por al menos dos horas y respuesta en un plazo máximo de 24 horas; y urgentes, con intervalos de media hora y aceptación inmediata. Los candidatos que no respondan o rechacen la oferta pasarán a situación de no disponibilidad.

El reglamento regula también las situaciones en las que pueden encontrarse los integrantes de las bolsas: disponible, trabajando, ilocalizable, baja temporal o baja definitiva. Entre las causas de baja definitiva figuran el rechazo reiterado de llamamientos, la falsedad en los requisitos, la inhabilitación permanente o la declaración de no aptitud tras una evaluación final.

La evaluación final de la relación de empleo permitirá que los responsables de servicio emitan informes sobre el desempeño de los candidatos. Si se concluye que un aspirante no es apto, podrá ser excluido de futuros llamamientos, asimilándose su situación a la baja definitiva.

El texto contempla además la posibilidad de establecer convenios con otras administraciones públicas para el uso recíproco de bolsas de trabajo, siempre bajo el principio de reciprocidad. No obstante, estas bolsas derivadas de convenios solo se aplicarán una vez agotadas las propias del Ayuntamiento benaventano.