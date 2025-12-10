Impulso al nuevo gimnasio y salas de tiro de la Ciudad Deportiva de Benavente

Avanzan las actuaciones previstas por el equipo de Gobierno de Benavente para la mejora de la Ciudad Deportiva con varias actuaciones en marcha. Por un lado, los alumnos y trabajadores del Programa Mixto de Formación y Empleo de Benavente "Duplo Ciudad Deportiva II" lleva a cabo varias actuaciones de albañilería con las que se pretende avanzar en el acondicionamiento del espacio ubicado bajo cubierta de las gradas deportivas. En concreto, se están llevado a cabo nueva colocación de solados, alicatados y trabajos de tabiquería que permitirán definir varias zonas en este espacio.

La más inmediata será el acondicionamiento de un gimnasio multiusos que pretende dar servicio a las distintas disciplinas deportivas con el fin de ofrecer un servicio del que hoy en día se carece. En esta Ciudad Deportiva hay un espacio que utiliza Benavente Atletismo como gimnasio y donde tiene sus propio material. "Estamos valorar cómo articular el uso de este gimnasio. Hay que valorar hablar con los distintos gimnasios y clubes deportivos con el fin de que se puedan distribuir las zonas de entrenamiento. Es necesario para todos los deportes, si no se entrena la fuerza, no se mejora el rendimiento deportivo", explicó la concejala de Deportes y Juventud, Elena Justo.

La concejala de Deportes y el de Disciplina Urbanística en la zona del gimnasio. / E. P.

Además del gimnasio se trabaja ahora en la distribución de espacios entre los que se habilitará una sala de tiro con arco de 25 metros, según explicó justo, además de galerías con de tiro con armas neumáticas.

El Programa Mixto de Formación y Empleo de Benavente es una iniciativa de política activa de empleo, como el actual que combina formación teórico-práctica (50%) en áreas como albañilería con trabajo productivo remunerado (50%) en proyectos de utilidad pública, mejorando la empleabilidad de desempleados.

En este espacio ya se llevó a cabo la cubierta bajo graderío de la Ciudad Deportiva así como el cerramiento de los huecos que conforman los patios, de forma que se impida la entrada del agua de lluvia bajo el graderío. El espacio que acoge esta actuación incluye un total 1.416 metros cuadrados.

Pista de atletismo y pistas de pádel

Más avanzado está el proyecto de acondicionamiento de la s pistas de atletismo para su homologación. Ya se ha colocado el nuevo tartán y recientemente se ha llevado a cabo la pintura de las calles.

Operarios durante los trabajos en las pistas de atletismo. / E. P.

Además, se ha modificado la zona del foso para que pueda cumplir con la normativa para su uso y se ha adecuado una zona para lanzamiento de peso. Han modificado también las mediciones de la zona de salto de longitud.

Pista de atletismo renovada. / Cedida

Mientras que los trabajos en las nuevas pistas de pádel cuentan también con actuaciones en firme ajustándose al proyecto y a los tiempos establecidos en la licitación.