Diputación aprueba 2,6 millones de euros para el desarrollo de Puerta del Noroeste de Benavente

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado en la reunión celebrada hoy un conjunto de acuerdos que suponen una inversión superior a los 2,9 millones de euros, destinados al impulso del desarrollo económico, la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios de protección civil en la provincia.

Entre los principales asuntos aprobados, destaca la aprobación del anticipo de la subvención al Ayuntamiento de Benavente, para el desarrollo del Polígono Industrial Puerta del Noroeste, por un importe de 2.677.905,43 euros, con el objetivo de favorecer la implantación de empresas, la creación de empleo y la dinamización de la actividad económica en la comarca.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de conservación y mantenimiento del Camino Natural Vía de la Plata, en el tramo desde Barcial del Barco hasta el límite provincial con León, por un importe de 270.000,00 euros (IVA incluido), a la empresa HERBI PLAST, S.L., con una vigencia de cinco años.

Este tramo comprende casi 25 kilómetros de recorrido que discurren sobre la antigua plataforma del ferrocarril Plasencia-Astorga, desde la estación de Barcial del Barco hasta Maire de Castroponce. A lo largo del itinerario, vecinos y visitantes atraviesan municipios como Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle y Pobladura del Valle, disfrutando de paisajes tan emblemáticos como las vegas de los ríos Esla y Órbigo, consolidando este eje como un importante recurso para el turismo de naturaleza, el ocio activo y la vertebración del territorio.

En el ámbito de la cooperación municipal, se ha dado luz verde al convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Villaralbo en materia de protección civil, que contempla una aportación de 6.000 euros destinada a sufragar los gastos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villaralbo.

Esta ayuda permitirá financiar, entre otros conceptos, la formación del personal voluntario, gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos en actuaciones fuera del término municipal, la adquisición de material no inventariable, el mantenimiento de vehículos y embarcaciones, así como los seguros y vestuario de los voluntarios.

La Diputación de Zamora subraya que estos acuerdos reflejan el compromiso de la institución provincial con el desarrollo económico, la mejora de las infraestructuras y el refuerzo de los servicios públicos, especialmente en el medio rural, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia.