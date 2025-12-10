La Diputación anticipa más de 2,6 millones para el Polígono Puerta del Noroeste de Benavente

La Diputación Provincial de Zamora, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado en la reunión celebrada hoy un conjunto de acuerdos que suponen una inversión global superior a los 2,9 millones de euros. Estas actuaciones se enmarcan en el impulso al desarrollo económico, la mejora de infraestructuras y el refuerzo de los servicios públicos en la provincia, especialmente en el medio rural.

Entre los principales asuntos aprobados destaca la subvención anticipada al Ayuntamiento de Benavente para el desarrollo del Polígono Industrial Puerta del Noroeste. El importe asciende a 2.677.905,43 euros y tiene como finalidad favorecer la implantación de empresas, la creación de empleo y la dinamización de la actividad económica en la comarca de Benavente y Los Valles. Este proyecto se considera estratégico para la atracción de inversiones y la consolidación de un tejido empresarial competitivo en la zona.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de mantenimiento y conservación del Camino Natural Vía de la Plata, en el tramo comprendido entre Barcial del Barco y el límite provincial con León. El contrato, adjudicado a la empresa HERBI PLAST, S.L., asciende a 270.000 euros (IVA incluido) y tendrá una vigencia de cinco años. El recorrido, de casi 25 kilómetros, discurre sobre la antigua plataforma del ferrocarril Plasencia-Astorga, desde la estación de Barcial del Barco hasta Maire de Castroponce, atravesando municipios como Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle y Pobladura del Valle. Este itinerario constituye un recurso de gran valor para el turismo de naturaleza, el ocio activo y la vertebración territorial, al permitir disfrutar de paisajes emblemáticos como las vegas de los ríos Esla y Órbigo.

En el ámbito de la cooperación municipal, se ha aprobado el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Villaralbo en materia de protección civil. La aportación, cifrada en 6.000 euros, se destinará a sufragar los gastos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villaralbo. La ayuda permitirá financiar la formación del personal voluntario, gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos en actuaciones fuera del término municipal, la adquisición de material no inventariable, el mantenimiento de vehículos y embarcaciones, así como seguros y vestuario de los voluntarios.