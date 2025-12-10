Los colegios de Benavente afianzan buenos hábitos con los desayunos saludables

Con el objetivo principal de que los alumnos y alumnas aprendan a llevar a cabo un desayuno saludable y equilibrado con el fin de tener buena salud y buenos hábitos alimentarios para su día a día, se desarrollan en los colegios de Benavente los “Desayunos Saludables”. Un programa municipal que ha logrado consolidarse en los centros escolares de la ciudad.

Hoy en día es un nutricionista, Michel Antunes, el encargado de realizar la actividad con escolares de 4º de Primaria. Se desarrolla el programa en un total de diez sesiones y hoy se ha llevado a cabo en el colegio Virgen de la Vega, donde se ha acercado la concejala de Educación y Bienestar Social, Mercedes Benítez.

“Es bueno empezar con un desayuno completo y variado. La actividad se divide en dos partes. Una sesión teórica, donde a través de diapositivas aprenden qué alimentos contienen un desayuno saludable y pequeños trucos para crecer sanos y fuertes. Y luego una parte práctica, donde degustan un desayuno que contiene lácteos, hidratos de carbono, proteínas y demás”, señaló la concejala.

Desayunos saludables en el colegio Virgen de la Vega. / E. P.

Y añadió que “es una actividad muy completa, porque los niños aprenden no solo alimentos, sino también los nutrientes que necesita el cuerpo para sobrevivir y para poder llevar a cabo todas las funciones que realizamos diariamente. También damos importancia al agua, porque es crucial para mantenernos hidratados y se da relevancia a las porciones, porque no es bueno comer en exceso”.

Benítez explicó también que “se habla de comer con calma y sin distracciones. Muchas veces en la sociedad en la que vivimos estamos acostumbrados a las pantallas y hasta a la hora de comer estamos con un dispositivo de la mano. La experiencia, como digo, es convencional y educativa”.

Desayunos saludables en el colegio Virgen de la Vega. / E. P.

El nutricionista explicó que "hay que dar mucha importancia también a la higiene de sus hábitos, es decir, no solo a comer bien, sino a fomentar las relaciones sociales, a descansar, a que haya variedad, que prueben todo. Yo siempre les incito a probar, y se agradece también la figura del profesor proactivo, que les incita a probar, porque muchas veces es el hecho de que a los niños no les da por probar una cosa y, realmente, a partir de ese momento en el que lo prueban, pues es una cadena".

Desayunos saludables en el colegio Virgen de la Vega. / E. P.

En esta ocasión, los niños han podido degustar para este desayuno una brocheta de fruta. "Esta vez hemos hecho así la presentación, en vez de hacerlo en rodajas. También hemos puesto más color, más variedad. Y otra de las cosas que hemos variado es el queso, en lugar de queso fresco que vimos que no tenía buena acogida, quizás por la textura, hemos optado por un quejo bajo en grasa en lonchas". Además, un biscote de pan y aceite, yogur para introducir los lácteos y un poco de miel para poder endulzarlo "siempre con moderación". No han faltado los frutos secos.