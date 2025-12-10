"Dos años de espera para una resonancia": IU denuncia demoras sanitarias generalizadas en Benavente

Izquierda Unida ha presentado un informe sobre la situación sanitaria en la zona de salud de Benavente, que incluye los centros de salud Norte, Sur y el Centro de Especialidades, en el que concluye que las demoras en la atención médica y en la realización de pruebas diagnósticas han alcanzado niveles “insostenibles”.

El coordinador de IU, Jesús Nieto, y el secretario de Acción Social y Afiliación, José Luis Cachón han dado cuenta de los datos recopilados a las puertas del Benavente Norte y del Centro de Especialidades. En el ámbito de la atención primaria, los retrasos para conseguir cita con el médico de cabecera oscilan entre los 13 días y las tres semanas, lo que supone una demora significativa en el acceso a la primera consulta, afirman.

En cuanto a las especialidades médicas, los tiempos de espera son especialmente prolongados, según IU. En Traumatología, los pacientes con carácter preferente deben esperar 11 meses, mientras que los casos catalogados como normales alcanzan los 12 meses. En Urología, actualmente no se contemplan citas preferentes, únicamente urgencias, y las consultas normales se demoran hasta 20 meses.

José Luis Cachón y Jesús Nieto, esta mañana en el Centro de Salud Benavente Norte. / J. A. G.

La especialidad de Oftalmología presenta un tiempo de espera de cuatro meses para casos preferentes y 16 meses para los considerados normales. En Endocrinología, no existen citas preferentes y las consultas normales se retrasan un año. Además, las revisiones, cuando se programan, acumulan demoras que van de tres a doce meses.

Respecto a las pruebas diagnósticas, el informe subraya que la rapidez en su realización es fundamental para garantizar un diagnóstico temprano. Sin embargo, los tiempos actuales son muy elevados: una ecografía normal requiere cinco meses de espera; una resonancia normal, dos años; y una resonancia preferente, dos meses. Las pruebas de gastroscopia se demoran entre seis meses y dos años, mientras que las de colonoscopia oscilan entre 18 meses y dos años.

"El negocio privado de la salud"

Para IU estas situaciones ponen de manifiesto que “la prioridad de las políticas del Partido Popular en materia sanitaria son ahorro en la gestión directa y despilfarro con innumerables derivaciones, sobre todo en pruebas diagnósticas en el negocio privado de la salud, por no querer dotar de recursos suficientes, tanto materiales como humanos, a la cada vez más maltrecha sanidad pública”.

Izquierda Unida señala que la Consejería de Sanidad evita en muchos casos la derivación de pacientes a hospitales de referencia en otras comunidades autónomas, a pesar de que la normativa reconoce este derecho. Según el comunicado, esta práctica limita el acceso de los pacientes a recursos disponibles en otros centros del sistema nacional de salud.

“Por mucho que nos digan que estamos en el top de las comunidades autónomas y demás milongas, quedan desmontadas esas afirmaciones en el momento que cualquiera de nosotros, tengamos la necesidad de usar uno de los resortes fundamentales del estado del bienestar, que a día de hoy desgraciadamente no funciona, obligando a quien económicamente pueda, suscribir seguros privados de salud y abandonando a su suerte al resto”, ha sentenciado Nieto

El informe también destaca la construcción de un nuevo centro de salud privado en la Avenida del Ferial de Benavente, frente al edificio administrativo del Ayuntamiento. La organización interpreta esta obra como un ejemplo de la tendencia hacia la externalización de servicios sanitarios. “A todo esto el Partido Popular de Benavente y máximo responsable municipal, calla y asiente a todo lo que le venga impuesto desde arriba, aunque vaya en contra de sus vecinos”, ha añadido el coordinador local de IU.

Finalmente, Izquierda Unida insta a la ciudadanía a presentar reclamaciones en el servicio de Atención al Paciente, subrayando que el silencio social contribuye a mantener las actuales condiciones de demora en el sistema público de salud porque, “sin ser conscientes de ello, en nuestro silencio está la complicidad de la perversión del sistema público de salud”.