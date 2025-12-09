Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un vecino de Benavente por estafar a un conocido con el que proyectaba constituir una empresa dedicada a la adquisición de coches. La empresa no se creó nunca pero el denunciado se quedó con el dinero. Los hechos, que fueron motivo de la instrucción de un procedimiento abreviado, se remontan a los años 2018 y 2019 en la localidad de Villalpando. Durante el trámite de juicio oral se produjo un acuerdo de conformidad entre las partes. El acusado aceptó los hechos y las penas solicitadas, por lo que la sentencia es firme.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa previsto en el Código Penal, solicitando inicialmente dos años de prisión y responsabilidad civil de 5.000 euros. La acusación particular reclamó una indemnización superior, cifrada en más de 23.000 euros, por diversos conceptos derivados de facturas, entregas de dinero y gastos no satisfechos.

Los hechos probados establecen que el acusado propuso a un conocido la creación de una sociedad dedicada a la compra de vehículos. Para ello, recibió 20.000 euros destinados a la constitución de la sociedad, así como un vehículo para su venta. El procesado vendió el automóvil por 3.000 euros, apropiándose de la cantidad y sin llegar nunca a constituir la sociedad prometida, lo que generó un desplazamiento patrimonial en perjuicio del denunciante.

La sentencia recoge que, tras la modificación del escrito del Ministerio Fiscal, se acordó imponer al acusado la pena de un año de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, se establece la obligación de indemnizar con 20.000 euros, con un primer pago de 5.000 euros en octubre y el resto mediante cuotas mensuales de 1.250 euros. En concepto de responsabilidad civil, el tribunal señala que el condenado deberá resarcir los daños ocasionados. Las costas procesales se imponen igualmente al procesado. n