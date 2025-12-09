La Junta y Diputación refuerzan el abastecimiento de agua y promueven vivienda para jóvenes en Benavente

La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora han firmado un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Benavente y la Mancomunidad de Municipios ETAP Benavente y Los Valles para la ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado de agua potable. La inversión asciende a 2.500.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 1.000.000 y la Junta, a través de SOMACYL, 1.500.000. El acuerdo incluye además la gestión de las infraestructuras durante un periodo de 25 años.

Las actuaciones previstas contemplan la instalación de un nuevo sistema de preozonización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), la construcción de un depósito en cabecera, la renovación de equipos de dosificación de reactivos e instrumentación, así como mejoras en las redes de distribución mediante la modificación de arquetas de entronque y derivaciones. También se reforzarán las conexiones a depósitos en siete ramales con problemas de suministro y se ejecutarán nuevos ramales hacia Santa Cristina, Burganes, Bretocino y Melgar de Tera, municipios que presentan dificultades de abastecimiento.

El sistema mancomunado atiende actualmente a 31 municipios de la comarca, entre ellos Benavente, Barcial del Barco, Brime de Urz, Camarzana de Tera, Castrogonzalo, Fresno de la Polvorosa, Morales del Rey, Santa Colomba de las Monjas, Villabrázaro y Villanueva de Azoague, constituyendo una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de agua potable. La infraestructura fue ejecutada en 2008 por la sociedad estatal ACUAES, y ahora será gestionada por SOMACYL tras un acuerdo de cesión, lo que permitirá una gestión más eficiente y sostenible.

La actuación se enmarca en la política autonómica de refuerzo de las infraestructuras hidráulicas, alineada con los principios de recuperación de costes, estabilidad y sostenibilidad financiera. El objetivo es garantizar el abastecimiento de agua en una parte significativa de la provincia de Zamora y posibilitar futuras ampliaciones hacia zonas con problemas de contaminación en sus fuentes.

Además de este convenio, la Junta desarrolla un programa de renovación de redes y digitalización con una inversión total de 90 millones de euros en la Comunidad. En Zamora, la inversión prevista es de 10 millones, beneficiando a municipios como Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Fresno de la Ribera, Puebla de Sanabria, Riofrío de Aliste, Villalpando y Villanueva del Campo. Asimismo, se trabaja en proyectos de nueva captación y ETAP en Toro, Monfarracinos y Coreses, con una inversión global de 12 millones de euros.

En materia de depuración, la Junta mantiene su política de “cero aguas sin depurar” y desarrolla los programas 0–500 y 500–2.000 en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos. En la provincia de Zamora se ejecutan 158 nuevas depuradoras, con una inversión de 38,9 millones de euros. De ellas, 21 corresponden al programa 500–2.000, con 10 instalaciones ya en explotación y 8 en ejecución, mientras que el programa 0–500 contempla 137 actuaciones, de las que 16 están en ejecución y 112 en fase de estudio.

En el ámbito de la vivienda, la Junta proyecta la construcción de 36 viviendas en la Avenida de Toros número 29 de Benavente, destinadas a jóvenes menores de 36 años en régimen de venta bonificada con un descuento del 20 %. La inversión asciende a 4 millones de euros y se prevé licitar las obras antes de finalizar el año. Estas viviendas se desarrollarán con criterios de industrialización, lo que permitirá acortar plazos, optimizar costes y mejorar la eficiencia energética.

La política autonómica de vivienda en Zamora contempla actualmente más de 273 viviendas en promoción, tanto en régimen de alquiler como de venta bonificada. En alquiler, se incluyen 42 viviendas colaborativas en Zamora, 16 ya entregadas en la capital y 14 en Puebla de Sanabria. En venta, se han entregado 15 viviendas en Santa Cristina de la Polvorosa y se proyectan las 36 de Benavente. Además, se estudian proyectos para otras 150 viviendas en municipios como Alcañices, Castrogonzalo, Morales del Vino, Toro y Villalpando, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, y contribuir a la fijación de población en el medio rural.