La Junta aprueba la construcción de viviendas para menores de 36 años en Benavente

La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora han firmado un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Benavente en materia de vivienda.

La Junta proyecta la construcción de 36 viviendas en la Avenida de Toros número 29 de Benavente, destinadas a jóvenes menores de 36 años en régimen de venta bonificada con un descuento del 20%.

La inversión asciende a 4 millones de euros y se prevé licitar las obras antes de finalizar el año. Estas viviendas se desarrollarán con criterios de industrialización, lo que permitirá acortar plazos, optimizar costes y mejorar la eficiencia energética.

En esta zona ya se planificó la construcción de viviendas, un proyecto que resultó finalmente fallido y motivó el reintegro de la subvención concedida.

Plan de vivienda

La política autonómica de vivienda en Zamora contempla actualmente más de 273 viviendas en promoción, tanto en régimen de alquiler como de venta bonificada.

En alquiler, se incluyen 42 viviendas colaborativas en Zamora, 16 ya entregadas en la capital y 14 en Puebla de Sanabria.

En venta, se han entregado 15 viviendas en Santa Cristina de la Polvorosa y se proyectan las 36 de Benavente.

Además, se estudian proyectos para otras 150 viviendas en municipios como Alcañices, Castrogonzalo, Morales del Vino, Toro y Villalpando, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, y contribuir a la fijación de población en el medio rural.