La Junta aprueba la construcción de viviendas para menores de 36 años en Benavente
La Consejería asegura que las promociones contarán con descuentos de hasta el 20%
La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora han firmado un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Benavente en materia de vivienda.
La Junta proyecta la construcción de 36 viviendas en la Avenida de Toros número 29 de Benavente, destinadas a jóvenes menores de 36 años en régimen de venta bonificada con un descuento del 20%.
La inversión asciende a 4 millones de euros y se prevé licitar las obras antes de finalizar el año. Estas viviendas se desarrollarán con criterios de industrialización, lo que permitirá acortar plazos, optimizar costes y mejorar la eficiencia energética.
En esta zona ya se planificó la construcción de viviendas, un proyecto que resultó finalmente fallido y motivó el reintegro de la subvención concedida.
Plan de vivienda
La política autonómica de vivienda en Zamora contempla actualmente más de 273 viviendas en promoción, tanto en régimen de alquiler como de venta bonificada.
En alquiler, se incluyen 42 viviendas colaborativas en Zamora, 16 ya entregadas en la capital y 14 en Puebla de Sanabria.
En venta, se han entregado 15 viviendas en Santa Cristina de la Polvorosa y se proyectan las 36 de Benavente.
Además, se estudian proyectos para otras 150 viviendas en municipios como Alcañices, Castrogonzalo, Morales del Vino, Toro y Villalpando, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, y contribuir a la fijación de población en el medio rural.
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- Reclamación insólita en Benavente: 2.300 euros de agua tras ocho años con el suministro cortado
- La expropiación municipal de un almacén de la Vía del Canal de Benavente costará el doble de lo previsto
- Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa
- Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios
- El Gobierno aprueba la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- La AECC cumple tres décadas en Benavente, con el impulso de la gente