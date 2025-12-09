Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUALIZADO

Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa

El trabajador ha caído desde una altura de tres metros y se ha movilizado un helicóptero medicalizado hasta la zona

Imagen de archivo de un helicóptero de emergencias sanitarias

Imagen de archivo de un helicóptero de emergencias sanitarias / JCYL

Eva Ponte

El servicio de emergencias del 1-1-2 informa de que a las 11:39 horas han sido avisados de un accidente en la calle Arcos, en Santa Cristina de la Polvorosa, donde un trabajador de 63 años se ha caído de un forjado desde una altura de unos tres metros y está inconsciente.

Tal y como informan desde el 112 Castilla y León, se ha avisado a la Guardia Civil de Zamora y a Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado y una UVI móvil.. Una vez estabilizado el herido, ha sido trasladado al Complejo Asistencial de León.

Según la información facilitada por Sacyl, el trabajador herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
  2. Reclamación insólita en Benavente: 2.300 euros de agua tras ocho años con el suministro cortado
  3. La expropiación municipal de un almacén de la Vía del Canal de Benavente costará el doble de lo previsto
  4. Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios
  5. El Gobierno aprueba la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente
  6. Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
  7. La AECC cumple tres décadas en Benavente, con el impulso de la gente
  8. Los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar dos horas más tarde este puente

Heridas dos personas por la colisión entre dos turismos en la N-525

Heridas dos personas por la colisión entre dos turismos en la N-525

Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa

Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa

La Junta y Diputación refuerzan el abastecimiento de agua y promueven vivienda para jóvenes en Benavente

La Junta y Diputación refuerzan el abastecimiento de agua y promueven vivienda para jóvenes en Benavente

Benavente trabaja en posicionar la zona como destino de experiencias

Benavente trabaja en posicionar la zona como destino de experiencias

Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció

Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente "pagarán la tarifa un 173% más cara"

Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente "pagarán la tarifa un 173% más cara"

San Cristóbal de Entreviñas apuesta por los actos culturales estas navidades

San Cristóbal de Entreviñas apuesta por los actos culturales estas navidades

Benavente organiza dos talleres de prevención de adicciones en adolescentes

Benavente organiza dos talleres de prevención de adicciones en adolescentes
Tracking Pixel Contents