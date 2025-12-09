Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa

El servicio de emergencias del 1-1-2 informa de que a las 11:39 horas han sido avisados de un accidente en la calle Arcos, en Santa Cristina de la Polvorosa, donde un trabajador de 63 años se ha caído de un forjado desde una altura de unos tres metros y está inconsciente.

Tal y como informan desde el 112 Castilla y León, se ha avisado a la Guardia Civil de Zamora y a Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado y una UVI móvil.. Una vez estabilizado el herido, ha sido trasladado al Complejo Asistencial de León.

