Heridas dos personas por la colisión entre dos turismos en la N-525

Una mujer de 57 años y un varón de 57 presentan heridas y han sido asistidos por el Sacyl

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo. / JcyL / Loz

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 informa que a las 12:36 horas se ha producido una colisión lateral entre dos turismos en el punto kilométrico 23 de la autovía N-525, en el término municipal de Sitrama de Tera.

En este punto solicitan asistencia sanitaria para atender a dos personas, una mujer de 57 años que se queja de las costillas y un varón de 57 que presenta heridas en la cara. Para asistir en el siniestro se ha avisado a tráfico de Zamora y a Sacyl.

