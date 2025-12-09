Heridas dos personas por la colisión entre dos turismos en la N-525
Una mujer de 57 años y un varón de 57 presentan heridas y han sido asistidos por el Sacyl
El Servicio de Emergencias del 1-1-2 informa que a las 12:36 horas se ha producido una colisión lateral entre dos turismos en el punto kilométrico 23 de la autovía N-525, en el término municipal de Sitrama de Tera.
En este punto solicitan asistencia sanitaria para atender a dos personas, una mujer de 57 años que se queja de las costillas y un varón de 57 que presenta heridas en la cara. Para asistir en el siniestro se ha avisado a tráfico de Zamora y a Sacyl.
