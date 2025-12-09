Ayudar transforma vidas, el mensaje que AFA Benavente lanza para sumar nuevos voluntarios

“No todos los héroes llevan capa, algunos solo llevan una gran voluntad de ayudar”. Con esta frase y un pequeño detalle los beneficiarios y beneficiarias de los distintos servicios de la Asociación de Alzheimer (AFA) Benavente han querido agradecer la labor de los voluntarios y voluntarias de la asociación, así como su compromiso y dedicación con la entidad.

AFA ha celebrado el Día del Voluntariado y para ello ha celebrado un café en el Parador de Benavente, donde han participado un total de once voluntarios, acompañados de la directora de la asociación, Marisol de la Cal y la trabajadora Social, Bea Santiago.

AFA Benavente cuenta con alrededor de 40 voluntarios que colaboran en actividades puntuales, como la cuestación, festivales y otros eventos de recaudación de fondos. Pero es escaso el número de personas voluntarias que participan en actividades en el día a día con los usuarios/as del centro, según explican. Es por ello, que la Asociación quiere hacer ver la importancia del voluntariado social con las personas con alzhéimer u otras demencias.

"Las personas con alzhéimer y otras demencias necesitan, tiempo, empatía, cariño, apoyo etc. Y el voluntariado en la Asociación de Alzheimer va de esto, de la cercanía con la persona, del intercambio recíproco, de sentimientos y recursos, de abrirse a la escucha, de acompañar", señalan desde la asociación y animan a la población general a realizar voluntariado social con AFA porque como señala la prestigiosa psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, "dedicar tiempo a ayudar a otros puede transformar vidas".