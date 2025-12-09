Atropellada una mujer de 53 años en la avenida El Ferial de Benavente
La víctima presenta varias contusiones tras el suceso que tuvo lugar a la altura de la avenida de La Libertad.
Una mujer de 52 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un turismo en Benavente. El aviso se registró a las 19:04 horas en la avenida del Ferial, a la altura del cruce con la avenida de La Libertad, según explica el Servicio de Emergencial del 1-1-2.
La mujer estaba consciente, aunque presentaba diversas contusiones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Benavente y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atenderla. También quedó informada la Guardia Civil de Tráfico.
