Atropellada una mujer de 53 años en la avenida El Ferial de Benavente

Una mujer de 52 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un turismo en Benavente. El aviso se registró a las 19:04 horas en la avenida del Ferial, a la altura del cruce con la avenida de La Libertad, según explica el Servicio de Emergencial del 1-1-2.

La mujer estaba consciente, aunque presentaba diversas contusiones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Benavente y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atenderla. También quedó informada la Guardia Civil de Tráfico.