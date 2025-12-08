Fiestas de Navidad
San Cristóbal de Entreviñas apuesta por los actos culturales estas navidades
La programación arranca el día 19 con una conferencia sobre "Despoblación"
San Cristóbal de Entreviñas presenta un programa para las Fiestas de Navidad con variedad de actos culturales que se unen a las actividades más tradicionales de estas jornadas festivas como es la Cabalgata de Reyes, prevista el lunes día 5 de enero a partir de las ocho de la tarde.
Las actividades culturales se llevarán a cabo en el Centro de Día darán comienzo el día 19 con la conferencia sobre “Despoblación", a cargo de Laura Marbán Martínez, a partir de las 19 horas. El sábado 20 habrá teatro a cargo del grupo CGB, a las 18 horas.
Los niños tendrán una sesión de cine infantil el martes 23, a partir de las 18 horas en que podrán disfrutar de la película “Bufalo Kids”; mientras que el lunes 29 está previsto un cuentacuentos sobre “Cuentos de invierno” a cargo de Irene Mesonero, a las 18 horas.
Igor G. Vigo presenta sus libros el día 30 a partir de las siete y el sábado 3 de enero tendrá lugar un recital navideño a cargo de la Banda de Música y la Escuela de Guitarra de San Cristóbal y que dará comienzo a las siete de la tarde. También el día 4 de enero habrá Bingo a partir de las 17:30 horas.
A estas iniciativas se suma un acto cultural el día 27 sábado y la Carrera de San Silvestre, prevista para el día 31 de diciembre a las 11 horas, con salida desde el Ayuntamiento.
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- Ratificada la paralización en Benavente de una obra ilegal en la avenida El Ferial
- Reclamación insólita en Benavente: 2.300 euros de agua tras ocho años con el suministro cortado
- La expropiación municipal de un almacén de la Vía del Canal de Benavente costará el doble de lo previsto
- Llamamiento a los pueblos de Zamora a una concentración para pedir 'cauces limpios
- El Gobierno aprueba la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente
- Dispositivo policial especial en Benavente con apoyo de Valladolid
- El Ayuntamiento de Benavente otorga una concesión directa a American Tower para instalar antenas en el depósito de San Isidro