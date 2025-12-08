San Cristóbal de Entreviñas apuesta por los actos culturales estas navidades

San Cristóbal de Entreviñas presenta un programa para las Fiestas de Navidad con variedad de actos culturales que se unen a las actividades más tradicionales de estas jornadas festivas como es la Cabalgata de Reyes, prevista el lunes día 5 de enero a partir de las ocho de la tarde.

Las actividades culturales se llevarán a cabo en el Centro de Día darán comienzo el día 19 con la conferencia sobre “Despoblación", a cargo de Laura Marbán Martínez, a partir de las 19 horas. El sábado 20 habrá teatro a cargo del grupo CGB, a las 18 horas.

Los niños tendrán una sesión de cine infantil el martes 23, a partir de las 18 horas en que podrán disfrutar de la película “Bufalo Kids”; mientras que el lunes 29 está previsto un cuentacuentos sobre “Cuentos de invierno” a cargo de Irene Mesonero, a las 18 horas.

Igor G. Vigo presenta sus libros el día 30 a partir de las siete y el sábado 3 de enero tendrá lugar un recital navideño a cargo de la Banda de Música y la Escuela de Guitarra de San Cristóbal y que dará comienzo a las siete de la tarde. También el día 4 de enero habrá Bingo a partir de las 17:30 horas.

A estas iniciativas se suma un acto cultural el día 27 sábado y la Carrera de San Silvestre, prevista para el día 31 de diciembre a las 11 horas, con salida desde el Ayuntamiento.