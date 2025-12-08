El Concierto de Navidad de Benavente, en San Juan
El Concierto de Navidad a cargo de la Coral Benaventana llega este año el sábado día 20.
En esta ocasión, el recital tendrá lugar en la iglesia de San Juan del Mercado y en él la Coral Benaventana interpretará un variado repertorio de composiciones tradicionales en las que llevan ya semanas trabajando y de las que aún no han adelantado el repertorio previsto.
La cita, para todas las edades, tendrá lugar a partir de las 20.15 horas y el acceso será libre para todos aquellos que quieran disfrutar de su exquisita puesta en escena.
Con esta actuación, la Coral Benaventana pone fin a su programación de recitales que lleva a cabo a lo largo del año, gracias al convenio que tiene con el Ayuntamiento de la ciudad.
