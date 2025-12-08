Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concierto de Navidad de Benavente, en San Juan

La Coral Benavente en una actuación en la iglesia de San Juan.

La Coral Benavente en una actuación en la iglesia de San Juan. / E. P.

Eva Ponte

El Concierto de Navidad a cargo de la Coral Benaventana llega este año el sábado día 20.

En esta ocasión, el recital tendrá lugar en la iglesia de San Juan del Mercado y en él la Coral Benaventana interpretará un variado repertorio de composiciones tradicionales en las que llevan ya semanas trabajando y de las que aún no han adelantado el repertorio previsto.

La cita, para todas las edades, tendrá lugar a partir de las 20.15 horas y el acceso será libre para todos aquellos que quieran disfrutar de su exquisita puesta en escena.

Con esta actuación, la Coral Benaventana pone fin a su programación de recitales que lleva a cabo a lo largo del año, gracias al convenio que tiene con el Ayuntamiento de la ciudad.

