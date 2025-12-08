Benavente trabaja en posicionar la zona como destino de experiencias

La Concejalía de Turismo de Benavente ha iniciado una nueva línea de trabajo para posicionar la ciudad y la comarca de Los Valles como un destino basado en experiencias reales, vinculadas al producto local, la gastronomía y el patrimonio. Desde el área de Turismo han comenzado ya los primeros contactos con empresas de la zona para tejer una red que permita mostrar a los visitantes todo el potencial que existe en torno a productos como el vino, alimentos de calidad como el pimiento o el queso y otros recursos turísticos. El siguiente paso será el contacto con los ayuntamientos de la comarca benaventana, según explica el edil del área, Alberto Lorenzo.

El objetivo es que quien llegue a Benavente y la comarca encuentre algo más que un lugar de paso. Que vea una oferta organizada, atractiva y coherente. Una oferta que conecte bodegas, productores, elaboradores, monumentos y experiencias que permitan conocer cómo se trabaja y qué se produce aquí.

Según explica el concejal, buena parte de los propios vecinos y vecinas desconoce la calidad de los productos que se elaboran en la zona. "Vinos con reconocimientos y marca de calidad, quesos premiados; una IGP del pimiento consolidada; bodegas subterráneas que han comenzado a proponer experiencias y que forman parte de la identidad local. No somos conscientes de lo que tenemos en esta rica comarca", señala.

Turismo de experiencias

La Concejalía quiere poner ese valor sobre la mesa y estructurarlo para que el visitante lo aprecie. El turismo de experiencias, que permite ver cómo se elabora un producto o incluso participar en el proceso, es un formato que funciona muy bien y que otros territorios ya han sabido aprovechar.

El planteamiento pasa por identificar qué empresas pueden abrir sus puertas al público y en qué condiciones. Bodegas, productores agrícolas, pequeños talleres alimentarios y espacios tradicionales como las bodegas subterráneas tienen un papel esencial en esta línea. La idea de la Concejalía es que Benavente actúe como punto de referencia y sirva para dar difusión a todo lo que puede ofrecer esta zona. "Que los turistas puedan recorrer varios municipios, descubrir sus recursos y conectar con quienes mantienen vivo el tejido económico local", señala.

La Concejalía trabaja en una línea común que sirva como sello o marca distintiva. No se trata solo de atraer visitantes, sino de mostrar una identidad propia que combine patrimonio, gastronomía, tradición y empresa. Algo que permita que Benavente y comarca sean elegidos como destino, no solo como un lugar de paso. "Tenemos potencial. Solo necesitamos ordenarlo, enseñarlo y creer en él", resume el concejal.

Esta iniciativa, en la que ya se trabaja, busca que la ciudadanía conozca lo que se produce en su entorno y que los visitantes encuentren una experiencia que merezca el viaje y que deje ganas de volver. Se verá, además, complementado con otros proyectos de innovación tecnológica aplicada al turismo que están en marcha, dentro de los proyectos financiados con fondos europeos y que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística.