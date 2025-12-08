Benavente organiza dos talleres de prevención de adicciones en adolescentes
El Punto Joven de Benavente, en la zona de la Mota, acoge dos talleres de prevención de adicciones en adolescentes que tendrán lugar dentro del programa de Navidad bajo el título "Benavente sin consumo adolescente".
El primer taller será el día 18 y está dirigido para padres y madres. Tiene previsto su inicio a las 19.00 horas y será impartido por Miriam San José. Además, el día 22 de diciembre hay otra iniciativa similar, pero dirigida a los propios adolescentes. El horario previsto para su realización son las 12.00 horas y está impartido por la misma coach.
Para participar es necesario inscribirse previamente a través del WhatsApp del Punto Joven de lunes a viernes y en horario de 11.00 a 14.00 horas, y los martes y jueves también de 17.00 a 19.00 horas, que es el horario de funcionamiento de este servicio municipal.
También el día 22 se tiene prevista una charla dirigida a los adolescentes dentro del Programa de Prevención de Adicciones. La iniciativa tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Punto Joven de Benavente y será impartida también por Miriam San José.
