San Pedro de Ceque se viste de ganchillo por Navidad

El casco urbano de San Pedro de Ceque vuelve a vestirse de Navidad gracias a las manos incansables de un grupo de vecinas que llevan meses reunidas para dar forma a cientos de piezas de ganchillo de colores, los cuadrados de la abuela. «Terminamos un año y comenzamos ya con las piezas del año siguiente».

Dos mujeres cosiendo los cuadros de ganchillo para adornar uno de los árboles del parque de San Pedro. / E. P.

La iniciativa les ha servido estos meses atrás para tener un motivo de encuentro, de compartir experiencias, de conversar y de pasar el rato haciendo algo que las gusta. Todas son mujeres aunque reconocen que han contado con la ayuda de algunos vecinos para colocar la decoración de la Plaza Mayor.

Árbol de ganchillo en la Plaza Mayor de San Pedro de Ceque. / E. P.

Allí luce un gran árbol de Navidad de piezas de ganchillo, que cubre la farola del centro de la plaza. También han colocado este fin de semana los adornos del parque infantil. A los cuadrados de ganchillo han sumado bolas, estrellas, figuras navideñas que han colgado de las ramas. No falta el adorno de «Fenoyito» que explican, llaman al muñeco del campo de fútbol del Fenoyo. En el conjunto se nota el tiempo, la paciencia y el cariño que cada participante ha puesto en cada puntada.

El nacimiento de ganchillo que luce en el Plaza Mayor de San Pedro. / E. P.