San Pedro de Ceque se viste de ganchillo por Navidad
Un grupo de vecinas se afanan estos días en decorar con piezas de ganchillo de colores y motivos navideños los árboles y plazas del pueblo
El casco urbano de San Pedro de Ceque vuelve a vestirse de Navidad gracias a las manos incansables de un grupo de vecinas que llevan meses reunidas para dar forma a cientos de piezas de ganchillo de colores, los cuadrados de la abuela. «Terminamos un año y comenzamos ya con las piezas del año siguiente».
La iniciativa les ha servido estos meses atrás para tener un motivo de encuentro, de compartir experiencias, de conversar y de pasar el rato haciendo algo que las gusta. Todas son mujeres aunque reconocen que han contado con la ayuda de algunos vecinos para colocar la decoración de la Plaza Mayor.
Allí luce un gran árbol de Navidad de piezas de ganchillo, que cubre la farola del centro de la plaza. También han colocado este fin de semana los adornos del parque infantil. A los cuadrados de ganchillo han sumado bolas, estrellas, figuras navideñas que han colgado de las ramas. No falta el adorno de «Fenoyito» que explican, llaman al muñeco del campo de fútbol del Fenoyo. En el conjunto se nota el tiempo, la paciencia y el cariño que cada participante ha puesto en cada puntada.
