Programa de Navidad
El III Campus de Deportes Alternativos de Benavente llega los días 22, 23 y 26
El Ayuntamiento de Benavente organiza una nueva edición del Campus de Deportes Alternativos, la tercera ya. Es una de las iniciativas previstas en el programa municipal de Navidad con el fin de favorecer la conciliación laboral y familiar. El campus se desarrollará los días 22, 23 y 26 de diciembre en el polideportivo de la Rosaleda en horario de 10 a 14 horas y para edades comprendidas entre los 7 y los 17 años.
Se trata de una actividad gratuita, organizada por la Concejalía de Juventud y Deportes con el apoyo de Diputación y será necesaria la inscripción previa a través del Whatsapp del Punto Joven en horario de 11 a 14 horas.
Entre los deportes a practicar: Kimball, lacrosse, mazaball o oflorball, entre otros.
