Evolución en el tratamiento: "El cáncer ya no es una lacra"

Dos oncólogos han sido los encargados de explicar en Benavente a través de un diálogo la evolución del cáncer en los últimos treinta años. Es parte del aniversario de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benavente. Los oncólogos son María Garijo Martínez, residente de Oncología médica entre los años 2020 y 2025 y César A. Rodríguez Sánchez, residente de Oncología entre los años 1994 y 1997. En tres décadas la evolución de esta enfermedad es palpable para los pacientes. La visión desde el punto de vista médico también ha ido evolucionando con el paso de los años.

"La palabra cáncer, aparte de que era un término que asustaba a todo el que lo oía, muchas veces incluso los propios profesionales no la utilizaban. Yo viví la época al comienzo en la que muchos compañeros, incluso, dentro de la Oncología, no le mencionaban la palabra cáncer al paciente, se hablaba de bultos, nódulos, manchas. Y si que hemos vivido una transformación. Lógicamente sigue siendo una palabra que crea temor, miedo, incertidumbre pero se aborda con mucha más naturalidad. Tanto a nivel médico y también a nivel social estamos logrando que la palabra cáncer se normalice", explicó Rodríguez Sánchez. Y recordó que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para eliminar la cuarta acepción de la palabra cáncer en el diccionario de la RAE, que dice que el cáncer es una lacra.

En la actualidad, asegura, "forma parte de nuestra tarea diaria hacerle ver al paciente que es bueno que busque información, pero hay que enseñarle a buscar información, a ser riguroso y a tener la confianza suficiente de que cuando ha buscado esa información y venga a la consulta la comparta contigo y puedas ayudarle a sopesarla".

Explica Garijo, por su parte, que "nosotros hemos llegado a un momento en el que hay más fármacos, hay más quimioterapia, y hay un montón de inmunoterapia, terapia dirigida, con pastillas, con anticuerpos. Yo sí que envidio esa parte del conocimiento más básico de la quimioterapia. Nosotros estamos quizá más en esa medicina de precisión".

Cambio constante hacia la especialización

Reconoce Rodríguez que "los que empezaron en los años ochenta era como un tronco de árbol y poco más. Antes había cuatro fármacos y se trataba igual un cáncer de páncreas, uno de mama o uno de pulmón. Y ahora estamos ante un árbol con muchísimas ramas. Nos encontramos con casos que tienen un dos o tres por ciento de pacientes y hay una terapia dirigida para ese dos o tres por ciento. Estos es lo que ha cambiado, interpretar al paciente único. Hay un cambio constante en la especialidad".

Y añade la oncóloga que "ahora la mayoría de hospitales sí que tienen las patologías divididas, por así decirlo, y centrarte en los avances de esas patologías, creo que así es posible, aun con bastantes esfuerzos, pensando en muchas horas, de ponerte al día. Es imposible si no con la cantidad de ensayos".

El éxito es que los hospitales se especialicen cada vez más, según explican y aseguran que hospitales como el de Zamora cuentan con el acceso a los fármacos y tratamientos necesarios para abordar las distintas patologías. "Además nos especializamos en todas las especialidades. Quiere decir, en todos los hospitales hay comités multidisciplinares de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de colon".