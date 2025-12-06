San Pedro de Ceque y pueblos de la comarca claman por la limpieza de los cauces y sus márgenes

“Queremos ser escuchados”. Así comenzaba esta mañana la concentración convocada en San Pedro de Ceque convocada por un grupo de jóvenes de la localidad para pedir la limpieza de los cauces de ríos y arroyos y el mantenimiento de sus riberas.

Una convocatoria que no han querido localizar solo en los problemas que tiene el pueblo, sino que afectan a las zonas rurales de la provincia de Zamora. En torno a un centenar de personas han acompañado la concentración, secundada por vecinos de otros pueblos como Melgar, Pumarejo o Brime.

“Zamora no puede seguir siendo olvidada. Somos parte de esta tierra y tenemos derecho a que nuestras necesidades sean atendidas con la misma dignidad que cualquier otro ciudadano de este país”, señaló Manuel, uno de los jóvenes que secunda la iniciativa.

El cauce del regato totalmente colapsado por la vegetación. / E. P.

“Hoy es el Día de la Constitución y consideramos que, aunque en ella dice que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales, a la vista está que no todos somos tratados igual. Pedimos algo tan básico como el correcto mantenimiento de ríos y márgenes, competencia es de la Confederación Hidrográfica del Duero y a ella le exigimos que cumpla con su responsabilidad. Si no lo hace, al menos que no ponga trabas”.

La concentración se ha llevado a cabo en la plaza del helicóptero, en la zona de ocio y deportiva junto al regato. La imagen de esta zona es la de un lugar abandonado puesto que el cauce está repleto de ramas, procedentes de la tala realizada "por las eléctricas". “Pedimos permiso para limpiar el cauce y talar parte de los árboles de las márgenes y nos lo denegaron, después han venido las eléctricas y han talado con permiso de Confederación. Ahora tenemos que limpiar esto, pero se olvidan de que han destrozado toda la balaustrada de madera que delimita el cauce del regato”, lamentaba el alcalde de la localidad, muy crítico con Confederación Hidrográfica.

Parte del vallado de madera destrozado y a la derecha, el cauce del regato. / E. P.

“Ni hacen ni dejan hacer”, asentía también otro alcalde, el de Melgar de Tera quien asegura que él también sufre en su pueblo la falta de limpieza de los cauces. "Yo llevo esperando cinco años para que limpien un caño en Pumarejo que eso es un bosque. Se supone que entre enero y febrero harán la actuación, pero llevo cinco años esperando".

En San Pedro de Ceque explicaban que “estamos dispuestos a asumir nosotros los costes y el esfuerzo que esto requiere, pero queremos que esté limpio y nos permitan limpiarlo. Queremos que estén seguros y que los niños que están en los parques no corran riesgos, que las personas que están en los eventos no corran riesgos, que si viene una crecida no suframos riesgos”, explicaban los promotores de la iniciativa.

Asistentes a la concentración en San Pedro de Ceque. / E. P.

El alcalde de San Pedro explicó que “todos sabemos cómo lo ha hecho la Junta, no tengo más que decir sobre esto; la Diputación, al menos limpia los caños dentro del casco urbano, no hay que meter a todos en el mismo saco; pero la Confederación es peor que la antigua Inquisición porque ni hace ni deja hacer. Esto que veis aquí (se refiere al Regato colapsado por las ramas) cuando fue el aniversario del capitán de la Guardia Civil fallecido lo limpiamos y Confederación vino automáticamente y lo paró. Nos dijo que no podíamos hacerlo sin permiso, pero tampoco nos dan permiso para limpiarlo. Llegan las eléctricas y, ahora sí, desbrozan. Es increíble”.

Manuel, uno de los promotores de la iniciativa, dirigiéndose a los participantes en la concentración. / E. P.

Monte del Real más de ocho años a la espera de una respuesta

Aprovecha Fuentes para recordar la situación del pueblo en esta materia. “El río ya está perdido. Hace ocho años, aproximadamente, solicitamos hacer unas presas en la zona del monte porque vimos que los fresnos se están secando, porque la capa freática ha bajado metro y medio. Presentamos una memoria de actuación como nos pidieron y no han contestado si quiera. No podemos hacer nada”,

De modo paralelo a esta reivindicación llevan a cabo la recogida de firmas a través de la plataforma change.org. Explican que “los cauces fluviales no solo son vitales para el ecosistema local, sino que también desempeñan un papel crucial en prevenir inundaciones, incendios y plagas, así como en garantizar un entorno saludable para todos. Sin un mantenimiento adecuado, nos enfrentamos a un riesgo cada vez mayor de problemas ambientales y de salud pública”.

Hacen un llamamiento al resto de pueblos de Zamora. “No es algo que solo esté pasando en San Pedro de Ceque, esto es algo que nos afecta a todos, juntos somos más fuertes”, aseguran.