Cine en Benavente este fin de semana

Hay cine este fin de semana en Benavente. Cine-club Fetiche tiene prevista la proyección de la película “Los domingos”, de Alauda Ruiz de Arzú tanto hoy como mañana domingo, además de en la jornada habitual de los martes.

“Los domingos” llega ahora a los Multicines Benavente con proyecciones este sábado 6 y el domingo 7 a las 20:30 horas, y después en la sesión del martes 9 a las 21:00. Una oportunidad para que el público pueda acercarse a esta obra reconocida de la directora de cine y guionista española que, con su primer largometraje, Cinco lobitos, ganó el Premio Goya a mejor dirección novel. Mientras que este año ha ganado la Concha de Oro de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, precisamente por “Los domingos”.

Ficha técnica

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa Guion: Alauda Ruiz de Azúa

Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu, Mabel Rivera

Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu, Mabel Rivera Género: Drama, familiar

País: España, Francia

Año: 2025

Duración: 118 minutos

Distribuidora: BTEAM Pictures

Sinopsis

En la sinopsis de la cinta se explica que "Sinopsis: ‘Los Domingos’ cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.