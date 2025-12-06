La Asociación Azadahi, dedicada al apoyo de personas con autismo y TDAH, ha organizado para el próximo 22 de diciembre un taller de creación de figuras navideñas en Benavente. La actividad se desarrollará de 17:00 a 19:00 horas en las instalaciones de Esla Formación, situadas en la Avenida El Ferial, 11.

El taller está abierto a toda la ciudadanía y propone una tarde creativa en la que cada participante podrá elaborar sus propias figuras decorativas para estas fiestas. La aportación económica será de 6 euros para socios de la asociación y 10 euros para no socios.

Azadahi organiza un taller de figuras navideñas en Benavente para personas con autismo y TDAH. / Facebook

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción llamando o enviando mensaje al 640 260 973. El pago se realizará mediante Bizum, utilizando el código 11337.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación “la Caixa” y se enmarca en las actividades que Azadahi impulsa para promover el ocio inclusivo y la participación de las familias de personas con trastorno del espectro autista (TEA), TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo en la provincia de Zamora.