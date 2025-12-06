Azadahi organiza un taller de figuras navideñas en Benavente para personas con autismo y TDAH
La asociación Azadahi, con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, ofrece una tarde creativa en Esla Formación para crear adornos navideños, fomentando el ocio inclusivo en Zamora
La Asociación Azadahi, dedicada al apoyo de personas con autismo y TDAH, ha organizado para el próximo 22 de diciembre un taller de creación de figuras navideñas en Benavente. La actividad se desarrollará de 17:00 a 19:00 horas en las instalaciones de Esla Formación, situadas en la Avenida El Ferial, 11.
El taller está abierto a toda la ciudadanía y propone una tarde creativa en la que cada participante podrá elaborar sus propias figuras decorativas para estas fiestas. La aportación económica será de 6 euros para socios de la asociación y 10 euros para no socios.
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción llamando o enviando mensaje al 640 260 973. El pago se realizará mediante Bizum, utilizando el código 11337.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación “la Caixa” y se enmarca en las actividades que Azadahi impulsa para promover el ocio inclusivo y la participación de las familias de personas con trastorno del espectro autista (TEA), TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo en la provincia de Zamora.
