La Asociación Cultural de Pobladura del Valle engalana el parque infantil con adornos navideños hechos a mano

Los socios de El Atardecer llevan dos meses trabajando en la elaboración de los artículos decorativos

Adornos navideños fruto del trabajo colectivo, en el parque infantil | E. P.

La Asociación Cultural El Atardecer de Pobladura del Valle ha dado la bienvenida a la Navidad con una iniciativa creativa. Durante los dos últimos meses, sus miembros han trabajado en la elaboración de diversas manualidades que ahora decoran el parque infantil del municipio, según explican.

El resultado es un espacio marcado por el carácter festivo, donde el trabajo colectivo y el espíritu navideño se hacen visibles en cada detalle. La asociación destaca que esta actividad, sencilla pero cargada de significado, busca compartir con los vecinos el esfuerzo realizado y contribuir a ambientar estas fechas un lugar especialmente frecuentado por las familias.

