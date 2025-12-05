Un ciclista resulta herido en Benavente por colisión con un turismo
El accidente ha ocurrido a las dos y media de la tarde en el número 80 de la Cañada de la Vizana
Un ciclista resulta herido por la colisión con un turismo en Benavente.
Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 del Sacyl, a las 14:32 horas informan de una colisión entre un turismo y una bicicleta a la altura del número 80 de la avenida Cañada Vizana, en Benavente. Solicitan asistencia sanitaria para atender al ciclista, un varón de unos 30 años que se queja de las costillas.
Se ha dado aviso a Policía Local de Benavente, a Tráfico de Zamora y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
