Benavente lanza su calendario más espectacular: la aurora boreal o impresionantes cielos nocturnos, entre sus propuestas

Ya está listo el calendario municipal de Benavente para el próximo año. El Ayuntamiento lo pone a disposición desde hoy en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 9:30 a 14 horas. En esta ocasión 28 páginas en las que se podrá disfrutar de imágenes de los cielos de Benavente realizadas por el fotógrafo Javier Vázquez y para poner en valor que el próximo día 12 de agosto de 2026, Benavente será un lugar privilegiado para observar un eclipse solar total.

Un evento que, según explicó el concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, ha llevado a tener ya las reservas hoteleras al completo.

Del calendario se han hecho un total de 4.000 copias, con un presupuesto de 4.500 euros y como novedad este año y con el fin de hacer una mejor distribución de estas unidades desde el Ayuntamiento se ha decidido poner los calendarios a la venta con un precio simbólico de 0,50 euros.

"Con esta medida lo que vamos a intentar es una mejor distribución, que llegue a más personas y que no vuelen en dos semanas, sino que toda la gente que en Navidades nos visita y que viene a casa por Navidad tenga opción todavía de poder adquirir un calendario, que siempre que nos gusta tener en nuestras mesas. Para ello trabajamos muy mucho la elaboración, la imagen, el diseño y la propia edición como tal. Como bien digo, con esta pequeña aportación se va a buscar una mejor distribución y que llegue a cuanto más público de dentro y de fuera de la ciudad lo que sea", explicó el concejal de Turismo quien hizo hincapié en la subida de los presupuestos para la impresión de este trabajo.

“Hemos optado por mantener las mismas características, las 28 páginas, el mismo formato, el mismo diseño e imagen que vemos que le gusta a todo el público, así nos lo trasmite la gente que se acerca a la Oficina de Turismo. Lo que sí hemos hecho es bajar un poco el gramaje del papel”, añadió Lorenzo.

Presentación del calendario municipal de 2026. / E. P.

En la presentación del calendario explicó que Vázquez “basa su trabajo en el paisaje y en el cielo nocturno y nos cautivó con sus imágenes y con esta selección de algunas de sus obras que nos ha cedido de manera desinteresada para hacer este año calendario”.

El autor de las imágenes explicó que lleva un año trabajando en la realización de las imágenes del calendario y ha intentado que en cada mes haya una imagen en consonancia. Se observan fotografías inéditas a lo largo de los meses de este calendario que son fruto de muchas horas de dedicación y muchas imágenes tomadas. Entre ellas una Aurora Boreal que se dio en marzo y que reconoce que “es muy difícil ver algo así en España. Fuimos unas quince personas las que pudimos tomar esa imagen con una aurora boreal”. Pero hay otras imágenes impresionantes como la del mes de diciembre en la que se ve la iglesia de Santa María en un paisaje de niebla “esa imagen es así porque la niebla cubría los edificios que hay junto a ella”, señaló; o la de la Torre del Caracol en el mes de septiembre que, asegura, “no es un fotomontaje, es una doble exposición en foto única”.