La AECC cumple tres décadas en Benavente, con el impulso de la gente

La Asociación Española Contra el Cáncer cumple treinta años en Benavente y ha querido hacer un acto especial para conmemorar estas tres décadas de servicio y, sobre todo, reconocer a quienes han apoyado la labor de la asociación en estos treinta años. La gala se ha llevado a cabo en el Teatro Reina Sofía de Benavente, presentada por la periodista Esther Martín Arias.

Al frente de la Junta Local está Carmen Prieto, presidenta desde hace siete años, aunque su vínculo con la entidad comenzó mucho antes. Fue ella, precisamente, quien dio la bienvenida a los asistentes. "Entré hace quizá once años. Circunstancias distintas me llevaron a asumir la Presidencia, y siempre quise dar algo a los demás", recuerda a este medio.

Mari Paz de Castro recogiendo su reconocimiento. | E. P.

Aquel paso, que empezó con dudas por falta de tiempo, terminó convirtiéndose en una dedicación profunda. Carmen lo explica con calma. Le gusta estar cerca de los pacientes, cerca de quienes atraviesan un proceso que ella conoce de primera mano. "Perdí a mi madre muy joven y lo he llevado siempre conmigo. Hoy en día el cáncer no es muerte, y eso hay que decirlo", afirma.

Su labor implica renuncias, pero también una motivación diaria. Habla del valor del voluntariado con gratitud. Personas que llegan sin pedir nada, que regalan horas y energía y que contagian ganas de seguir. "Cuando ves la ilusión con la que trabajan te preguntas cómo no vas a aportar tú también", dice. Ese espíritu, explica, ha transformado la asociación.

Son más de noventa voluntarios y voluntarias pero en el acto de hoy han querido poner en valor la labor desinteresada de quince mujeres que hacen posible que los proyectos de la AECC en Benavente salgan adelante: Angelines Sánchez, Balbina blanco, Carmen Gaona, Elena González, Elena Mielgo, Elena Peláez, Encarna García, mamen Furones, Mari Ángeles González, María del Pilar Lorenzo, Mariana Martín, Mari Paz de Castro, Sagrado Gabella y Tina de la Torre.

Además, la gala ha servido para reconocer la labor de dieciséis empresas locales, otras agrupaciones que colaboran con la asociación y a los medios de comunicación por su labor importante en la difusión y visibilidad de sus labor, entre ellos se ha hecho mención a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. No han faltado los reconocimientos a Ayuntamiento de Benavente, Diputación Provincial de Zamora, Fundación Caja Rural y Azebeco-CEOE-Cepyme.

La AECC también ha reconocido la labor de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. | E. P. / E. P.

La gala se ha completado con el diálogo sobre "1991-2025 el largo viaje de la quimioterapia a la Oncología de precisión", en el que han participado María Garijo Martínez, residente de Oncología Médica entre 2020 y 2025 y César A. Rodríguez Sánchez, residente de Oncología Médica entre 1994-1997. También ha puesto música al acto la Escuela de Música Duquesa Pimentel.

En los últimos cinco años, la AECC de Benavente ha vivido un cambio notable, señala la presidenta. Tras la pandemia, que dejó todo distante, la participación volvió con fuerza. Llegan personas sin saber muy bien qué se van a encontrar y se marchan encantadas del clima cercano y familiar. La dinámica de talleres ha unido al grupo: sesiones de linfedema, suelo pélvico, nutrición y apoyo psicológico, dirigidas por profesionales que ya forman parte estable del equipo. Reconoce Carmen que hay momentos duros. "A veces aparece una madre en pleno proceso de cáncer y se te cae el alma a los pies", confiesa. Pero enseguida surge el apoyo, la búsqueda de cómo ayudar. Entre los casos más frecuentes está el cáncer de mama en mujeres jóvenes, aunque Carmen subraya que los resultados de las pacientes que acompañan son, en su mayoría, "extraordinarios".

La hoja de ruta de la asociación es continuar con aquellas iniciativas que "funcionan" como la Maroma Solidaria que es su principal recurso económico, aunque ya estudian alternativas. La comarca, también aporta cada vez más.