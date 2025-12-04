El PSOE de Benavente elogia el "trabajo" realizado por el exalcalde Luciano Huerga para lograr un nuevo cuartel de la Guardia Civil

El PSOE Benavente celebra una nueva apuesta del Gobierno de España "con destino a nuestra ciudad". Se refiere a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una partida para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente, un proyecto que "sin duda alguna mejorará el servicio que diariamente realizan con esfuerzo y dedicación todos los componentes destinados en la ciudad".

Sin dejar de agradecer al Gobierno de España lo que considera el PSOE una "buena noticia" han querido reconocer también el trabajo realizado por el que fuera alcalde de Benavente, Luciano Huerga "pues fue él quien propuso el proyecto de construcción de un nuevo cuartel para su ciudad que cubriera todas las necesidades de funcionalidad y eficiencia. Un ejemplo de trabajo discreto y silencioso que demuestra una vez más el compromiso como alcalde en el progreso de Benavente".

Señalan los socialistas que "Benavente suma otro proyecto más iniciado por el anterior equipo de gobierno PSOE-Izquierda Unida demostrando la importancia de la implicación diaria en la vida de los benaventanos y benaventanas para conseguir una ciudad con futuro, dejando 15 millones de euros en subvenciones obtenidas de administraciones superiores".

Explica, además, que "las gestiones son largas hasta que se ven los proyectos realizados, pero es necesario tener convicciones de poder mejorar en todo lo posible la vida de los vecinos. Por ello se conseguía que el Gobierno de España se involucrara en Benavente con la subvención que permitirá ahora convertir el Mercado de Abastos en un centro socio cultural, crear atractivos turísticos con el Plan de Sostenibilidad Turística, el compromiso con la reindustrialización y puesta en marcha del Polígono Puerta del Noroeste asumiendo la construcción de los enlaces, o por ejemplo desbloqueando la situación del cruce de la N-525 con la carretera de los Salados".