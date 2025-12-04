Finalizan las obras de nuevas unidades de convivencia en la Residencia Mayores de Benavente

Han finalizado ya las obras de la primera fase de ampliación de la Residencia Mixta de Benavente, promovidas por la Junta de Castilla y León. Las obras han contemplado en esta primera fase la creación de tres unidades de convivencia y la segunda fase está prevista para el próximo año con la creación de otras tres unidades más. Las actuaciones se llevan a cabo en dos alas de las tres primeras plantas del centro, donde se crearán cuatro habitaciones dobles y ocho individuales en cada planta, todas ellas accesibles. Esta ampliación tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y proporcionar un entorno más cercano al de un hogar para los residentes.

Después de finalizadas las obras en la Residencia, se hace necesario acometer el equipamiento de tres unidades de convivencia correspondientes a las plantas 1ª, 2ª y 3ª; con ello, se trata de responder de manera idónea a los programas de necesidades y a las actividades que allí se realizan, buscando siempre que los residentes gocen de ambientes tranquilos, acogedores, luminosos y confortables, según recoge la justificación de la lictiación.

Tanto el edificio como su mobiliario deben responder a sus demandas sin perder de vista criterios de alta calidad en los materiales, durabilidad, limpieza, seguridad, comodidad y por supuesto estética y versatilidad.

Las oferta podrán presentarse hasta el día 22 de diciembre y para su ejecución habrá 45 días desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Una de las zonas de la residencia, durante las obras realizadas. / E. P.

Condiciones del contrato

Con este mobiliario se pretende responder de forma idónea a los programas de necesidades y a las actividades que se realizan en centros de este tipo, buscando ambientes muy luminosos, tranquilos, acogedores y confortables sin olvidar la funcionalidad e higiene en todo momento y una alta calidad estética y de diseño, según recoge el pliego de condiciones.

En el equipamiento se deberán tener en cuenta las necesidades funcionales y de uso, especiales y adaptadas a determinados usuarios, generalmente personas con más o menos carencias tanto físicas como sensoriales e incluso cognitivas; además, de la necesidad de una alta seguridad en el uso, y una gran durabilidad, sin olvidar el alto valor estético y el diseño cuidado y versatilidad. Se tendrá en cuenta especialmente la alta calidad en el diseño, de modo que se proporcione un alto confort a los usuarios, así como un ambiente hogareño, moderno y cómodo, acorde con el nuevo modelo residencial y asistencial que se está implantando en la Comunidad de Castilla y León, basado en el cuidado y la atención a la persona.

Entre los criterios a tener en cuenta, además de la alta calidad, el mobiliario deberá ser suficientemente versátil para poder dar una respuesta ágil a las necesidades actuales o a las futuras que pudieran sobrevenir. Por eso se preverá mobiliario que sea fácilmente desmontable, apilable y multiuso. Todo el equipamiento deberá responder a criterios de funcionalidad, tanto en el sentido de facilitar la comodidad a la hora de levantarse y sentarse las personas con limitaciones sensoriales y cognitivas, como para el desplazamiento de los usuarios al moverse por el edificio.

Así mismo, a la vez que deben ser cómodos en el uso diario, deben tener fácil limpieza, mantenimiento y renovación o sustitución de partes que se vayan deteriorando con el uso y el tiempo. La seguridad de los usuarios es una cuestión que tampoco deberá olvidarse por lo que el mobiliario será estable y no volcará al apoyarse una persona. Del mismo modo, se evitarán esquinas o salientes agresivos en los que puedan tropezar o chocar las personas y lastimarse, entre otros aspectos.