La expropiación municipal de un almacén de la Vía del Canal de Benavente costará el doble de lo previsto

La Comisión Territorial de la valoración de la Junta en Zamora ha duplicado el justiprecio fijado hace tres años en la expropiación forzosa del número 112 de la Vía del Canal, un almacén fuera de ordenación que el Ayuntamiento quería convertir en espacio público.

El Ayuntamiento inició en 2022 el procedimiento expropiatorio de la finca con una superficie de 336 metros cuadrados. La actuación se tramitó por el procedimiento de tasación conjunta tras la solicitud de los titulares de la parcela, quienes pidieron la expropiación total al considerar antieconómica la conservación de la parte no calificada como sistema viario local.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benavente, aprobado en 2007, calificaba 282 metros cuadrados de la finca como Sistema Local Viario y los 54 metros cuadrados restantes como suelo urbano consolidado, sometido a la Ordenanza de edificación en manzana cerrada. La normativa autonómica habilitaba la obtención de estos terrenos mediante expropiación forzosa, lo que motivó la apertura del expediente.

Tasación conjunta

El proyecto de expropiación, redactado en junio de 2022, incorporó el informe técnico de valoración del arquitecto designado, que fijó el valor del suelo y de la nave industrial existente en 72.288,72 euros, cifra que ya incluía el 5% de premio de afección. La hoja de justiprecio individualizada reflejaba este importe como total expropiatorio.

Posteriormente, la Intervención municipal emitió informe de fiscalización previa, consignando crédito presupuestario para afrontar el gasto, aunque en su cálculo se reprodujo erróneamente la cifra de 75.731,04 euros, al considerar de nuevo el premio de afección que ya estaba incluido en el proyecto.

Los propietarios interpusieron un recurso contra la tasación inicial, que fue elevado a la Comisión Territorial de Valoración de Zamora, órgano colegiado de la Junta de Castilla y León competente para resolver discrepancias en materia de justiprecio.

La Comisión Territorial de Valoración ha estimado el recurso y ha fijado un nuevo precio de 159.311 euros, más del doble de la cantidad establecida en el proyecto de 2022. Esta resolución sustituye la valoración inicial y obliga al Ayuntamiento de Benavente a consignar un importe muy superior para la adquisición de la finca y la nave industrial afectada.

El acuerdo de la Comisión constituye un acto administrativo recurrible en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León previo recuso de alzada ante la Administración regional, pero mientras tanto se convierte en la referencia oficial para la compensación económica de los propietarios. Con ello, el expediente de expropiación de la Vía del Canal 112 pasa de una tasación inicial de 72.288,72 euros a un importe definitivo de 159.311 euros. La resolución de la Comisión Territorial se produjo hace un mes, por lo que en teoría el acto administrativo podría ser ya firme.