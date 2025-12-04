Adjudicada la pavimentación de siete viarios de Benavente por 435.886 euros
La Junta de Gobierno Local de Benavente propone a la empresa Padecasa Obras y Servicios S.A. como adjudicataria de los trabajos para el próximo año
La Junta de Gobierno Local de Benavente ha propuesto a la empresa ‘Padecasa Obras y Servicios S.A.’ como adjudicataria del contrato de pavimentación en diversos viarios de Benavente para el año 2026 por un importe de 435.886,18 euros, IVA incluido.
El proyecto recoge la actuación en las siguientes calles: Camino del Calvario, Calle Cárnicas, Rotonda del Quijote, Rotonda Virgen de la Veguilla, Calle Cartagena de Indias, Plaza de la Soledad, Calle de San Antón, Avenida Maragatos, Plaza Virgen de la Vega y Calle La Fuente.
El plazo de ejecución de este proyecto es de 3 meses. "Desde el Ayuntamiento de Benavente se continua trabajando en la mejora de las infraestructuras de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y el desarrollo económico de la ciudad", según explica.
