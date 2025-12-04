El acceso del tráfico a la Plaza Mayor de Benavente estará cerrado sábados por la tarde y domingos, hasta el día 7
El Ayuntamiento prohíbe estacionar en el centro de la Plaza de las 16 horas a las 6 del día siguiente
El Ayuntamiento de Benavente ha decidido modificar el estacionamiento de vehículos y el tráfico rodado en la plaza Mayor durante las Feistas de Naivdad y con motivo de la colocación de objetos decorativos navideños este espacio.
Estas son las modificaciones previstas:
- De lunes a viernes y hasta el próximo 7 de enero, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la zona centro de la Plaza Mayor, junto al elemento decorativo de la corona, de 16:00 a 06:00 horas del día siguiente. En esas jornadas permaneciendo la plaza abierta al tráfico rodado.
- Los viernes, la Plaza Mayor se cerrará al tráfico rodado de 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
- Los sábados, la Plaza Mayor se cerrará al tráfico rodado a las 16:00 horas y permanecerá cerrada todo el domingo hasta la madrugada del lunes, a las 6:00 horas.
- Los días festivos la Plaza Mayor también permanecerá cerrada al tráfico.
