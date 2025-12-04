Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El acceso del tráfico a la Plaza Mayor de Benavente estará cerrado sábados por la tarde y domingos, hasta el día 7

El Ayuntamiento prohíbe estacionar en el centro de la Plaza de las 16 horas a las 6 del día siguiente

La decisión de cerrar la Plaza Mayor está motivada por la iluminación navideña.

La decisión de cerrar la Plaza Mayor está motivada por la iluminación navideña.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente ha decidido modificar el estacionamiento de vehículos y el tráfico rodado en la plaza Mayor durante las Feistas de Naivdad y con motivo de la colocación de objetos decorativos navideños este espacio.

Estas son las modificaciones previstas:

  • De lunes a viernes y hasta el próximo 7 de enero, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la zona centro de la Plaza Mayor, junto al elemento decorativo de la corona, de 16:00 a 06:00 horas del día siguiente. En esas jornadas permaneciendo la plaza abierta al tráfico rodado.
  • Los viernes, la Plaza Mayor se cerrará al tráfico rodado de 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Los sábados, la Plaza Mayor se cerrará al tráfico rodado a las 16:00 horas y permanecerá cerrada todo el domingo hasta la madrugada del lunes, a las 6:00 horas.
  • Los días festivos la Plaza Mayor también permanecerá cerrada al tráfico.





