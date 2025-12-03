Le reclaman por la vía ejecutiva 2.300 euros de agua en Benavente pero se la habían cortado hace ocho años

La Tesorería del Ayuntamiento de Benavente ha anulado los procedimientos de apremio iniciados contra un vecino de la localidad, relativos a tasas de agua, basura, alcantarillado y depuración correspondientes a un inmueble situado en la calle Fortaleza, tras comprobar que hacía ocho años que se le había cortado el servicio. La cuantía exigida en vía ejecutiva ascendía a 2.298,32 euros y el afectado recurrió la resolución.

El documento recoge que las deudas se generaron tras el impago en período voluntario y su posterior traslado a vía ejecutiva. Sin embargo, se constata que desde el 17 de febrero de 2017 el inmueble carecía de acometida de agua, tras un corte ordenado por Decreto de Alcaldía y ejecutado por la empresa concesionaria Aquona.

La empresa informó en abril de 2024 que el suministro estaba suprimido desde 2017, lo que evidencia que las liquidaciones posteriores fueron giradas indebidamente. El decreto señala un error administrativo derivado de la falta de actualización del padrón de tasas por parte de la concesionaria, que continuó emitiendo recibos a un tercero al que no se prestaba servicio.

El análisis jurídico se apoya en la Ley General Tributaria, que contempla la extinción de la deuda como motivo de oposición a la providencia de apremio. La Tesorería concluye que las liquidaciones posteriores al segundo trimestre de 2017 son inválidas y, por tanto, inexistentes.

La resolución estima la pretensión del recurrente y declara extintas de origen las deudas tributarias vinculadas al inmueble de la calle Fortaleza. Se ordena la anulación de las providencias de apremio y la baja contable de las deudas, además de exigir a Aquona la rectificación del padrón de tasas a partir del cuarto trimestre de 2025.

El procedimiento de apremio continuará únicamente respecto a las deudas anteriores al corte del suministro, es decir, las generadas con anterioridad al segundo trimestre de 2017. La Tesorería ha vuelto a recordar nuevamente a los órganos municipales y a la concesionaria del servicio de abstecimiento la obligación de ajustar la gestión de padrones y recibos a las altas y bajas de suministro ejecutadas tras una cadena de errores con rectificaciones y recursos que se vienen sucediendo desde hace tiempo.