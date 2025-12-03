Educación Vial en acción: los colegios de Benavente forman peatones responsables

Con el objetivo principal de enseñar la seguridad en las vías y fomentar buenos hábitos desde edades tempranas, se ha puesto en marcha en los colegios de Benavente el programa de Educación Vial.

Esta mañana la actividad ha llegado al Centro de Educación infantil y Primaria Las Eras de Benavente donde se ha ofrecido a escolares de Primaria una charla informativa relacionada con la seguridad vial de la mano de Judith Castro, coordinadora provincial de Tráfico junto con una agente de la Policía Local de Benavente han sido las encargadas de impartir de un modo entretenido algunas nociones de seguridad vial tanto como peatones como conductores de bicicletas.

Actividad de seguridad vial en el CEIP Las Eras de Benavente. / E. P.

“Nos encontramos en el colegio Las Eras realizando esta actividad que ha sido muy demandada por los centros. Está destinada a diferentes cursos educativos, desde primero de Infantil a 2º de la ESO”, explicó la concejala de Educación, Mercedes Benítez, quien acompañó en la visita a la alcaldesa Beatriz Asensio. “Cada actividad se adapta a la edad de los participantes y se les enseña a ser peatones responsables y conscientes del entorno vial, cumpliendo las normas básicas de tránsito”, añadió la edil.

Los niños y niñas de Las Eras aprenden cómo ponerse el casco. / E. P.

Y señaló que “enseñar a nuestros niños a desplazarse de forma segura y responsable por la vía pública, no solo ayuda a prevenir accidentes, sino que también fomenta valores esenciales como el respeto, la prudencia y la convivencia. Los colegios son el lugar idóneo para inculcar estos valores, porque la Educación Vial no consiste únicamente en conocer señales o normas, sino en formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con su entorno”.